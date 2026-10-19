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Поне 50 йеменски войници са убити при атака на хутите

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Йеменските хути Снимка: Екс/@SanaaCenter

Подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хути атакуваха военен лагер на правителствените сили в южната част на Йемен, като убиха най-малко 50 войници, съобщиха йеменски правителствени представители, цитирани от Франс прес.

Най-малко 100 души са били ранени, съобщава БТА. 

Бунтовниците са изстреляли балистични ракети по военния лагер „Ал Алам“ в южната провинция Шабуа, допълва Асошиейтед прес. Франс прес пише за претъпкани с ранени местни болници.

Нападението е едно от най-смъртоносните в рамките на засилващите се през последните месеци сражения, започнали на фона на ескалацията на по-широкия конфликт между Иран и САЩ. Обострянето на сблъсъците между хутите и силите на подкрепяното от Саудитска Арабия правителство наруши споразумението за прекратяване на огъня от 2022 г., което до голяма степен сложи край на бойните действия в гражданската война в Йемен.

Вчера най-малко девет души загинаха при въздушен удар, за който бяха обвинени правителствените сили, сред които пет деца и две жени, в контролираната от бунтовниците северна провинция Сада, съобщи здравното министерство на хутите. 

По данни на бунтовниците през уикенда са били извършени няколко подобни удара, при които общо над 30 души са загинали или са били ранени.

Саудитска Арабия все още не е направила коментар по въпроса.

Йеменските хути Снимка: Екс/@SanaaCenter

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