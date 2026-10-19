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САЩ призоваха гражданите си в Близкия изток за засилена бдителност

Богомила Костадинова

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САЩ СНИМКА: Pixabay

Близо осем месеца след началото на войната в Близкия изток посолствата на САЩ в държави от региона призоваха американските граждани да проявяват засилена бдителност на фона на обтегнатата ситуация със сигурността и възможната отмяна на полети, предаде Франс прес.

Дипломатическите мисии на САЩ в страните от Персийския залив отправиха предупреждения, като към тях се присъединиха и американските посолства в Иран, Ирак, Йордания, Израел и Ливан.

"Американските граждани, които понастоящем се намират в Близкия изток, трябва да проявяват повишена бдителност предвид сложната обстановка по отношение на сигурността", предупреждават посолствата във връзка с ударите, нанасяни от йеменските бунтовници хуси срещу Саудитска Арабия напоследък.

"Военните действия биха могли да се разширят отвъд непосредствената им зона на обсег", посочиха американските дипломатически мисии в Близкия изток, като допълниха, че "Иран и съюзниците му биха могли да атакуват интересите на САЩ".

"Препоръчително е да се следи за евентуална отмяна на полети, затваряне на въздушното пространство и смущения при пътуванията", подчертаха още дипломатическите мисии, цитирани от БТА. 

След ответните действия на Иран срещу държавите от Персийския залив в отговор на израелско-американската операция, военните действия в Близкия изток се засилиха през последните няколко седмици поради възобновяването на сраженията между хусите и силите на международно признатото йеменско правителство.

Бойците хуси почти всекидневно предприемат атаки срещу петролните съоръжения и летища на Саудитска Арабия, отбелязва АФП.

САЩ СНИМКА: Pixabay

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