В телефона на ректора на Белградския университет имало шпионски софтуер

В телефона на ректора на Белградския университет проф. Владан Джокич е инсталиран шпионски софтуер, съобщи висшето учебно заведение на сайта си.

Мобилното устройство е заразено с шпионския софтуер Pegasus на израелската компания NSO Group през 2026 г., използвайки атака „0-click“.

Ректорът на Белградския университет е известен на широката общественост със застъпничеството си за запазване на автономията на университета и подкрепата си за студентските протести въпреки нарастващия натиск, предава регионалната телевизия Ен1.

Канадската фондация Citizen Lab, в сътрудничество със сръбската фондация SHARE, потвърди два нови случая на атака с усъвършенстван шпионски софтуер, един от които е на проф. Джокич.

Сръбският портал на Би Би Си съобщи, че освен Джокич, старши прокурор Раде Баич от Прокуратурата за организирана престъпност, който е работил по случая „Генерален щаб“, е получил известия за атаките от Apple през август.

През февруари 2026 г. опозицията поиска вот на недоверие заради случая с намерението на правителството за възстановяване на двете сгради на Генералния щаб на бившата югоармия от фирмата на Джаред Къшнър, зет на американския президент Доналд Тръмп.

Според 62 депутати от опозицията, които да подписали искането за вота, в случая с Генералния щаб са замесени министри, които премиерът Джуро Мацут не е отстранил от длъжност, въпреки че те са извършили незаконни действия.

В края на миналата година сръбският министър на културата Никола Селакович бе обвинен в злоупотреба със служебно положение и фалшифициране на официален документ във връзка с решението на сръбското правителство да премахне статута на паметник на културата на сградите на бившия Генерален щаб на някогашната югославска армия в Белград.

Правителственият план за възстановяване на двете сгради в центъра на сръбската столица предвижда на тяхно място да бъде изграден луксозен хотел, като проектът ще бъде осъществен от фирмата на Къшнър.

Според договора, подписан между Сърбия и фирмата "Атлантик инкюбейшън партнърс" (Atlantic Incubation Partners LLC), зад която стои зетят на американския президент, държавата е отдала под наем земята под сградите на Генералния щаб без обезщетение и се е ангажирала да ги събори до май 2026 г.

Според изявления на различни сръбски представители новата постройка ще включва и мемориал в памет на жертвите на бомбардировките в Сърбия преди 27 години.

Темата е чувствителна в Сърбия, защото засяга сгради, бомбардирани няколко пъти през 1999 г. по време на 78-дневни въздушни удари на НАТО срещу тогавашната Съюзна република Югославия (СРЮ), чиято цел беше да се прекрати войната в Косово (1998-1999 г.).

В ход са криминалистични анализи, като тези доклади показват с висока степен на сигурност, че телефонът на прокурор Баич също е бил заразен със шпионски софтуер, пише Би Би Си.

Фондация SHARE обяви на 2 септември, че най-малко 14 души в Сърбия са били атакувани с различни видове шпионски софтуер в началото на 2026 г. Сред целите са студенти, активисти, член на парламента и общински съветник от опозицията. Новите случаи разширяват модела до представители на университети и прокурори.

След разкриването на случаите на атаки срещу журналисти, активисти и членове на гражданското общество в края на 2024 г., случаи на използване на шпионски софтуер са регистрирани срещу все по-широк кръг от участници, включително фермери през 2025 г., а след това студенти, активисти и опозиционни политици през 2026 г. Тази тенденция показва разширяването на цифровото наблюдение върху все по-широк кръг от участници, от гражданското общество, журналисти и студентското движение до политически представители и институции, които играят ключова роля в защитата на обществения интерес. В същото време безнаказаността и липсата на ефективни действия по криминални доклади създадоха условия за продължаване и разпространение на тази практика, се казва в изявление на фондацията.