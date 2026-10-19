Грузински журналист е осъден на 30 дни затвор заради критики срещу управляващи

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Съд в Грузия осъди известен телевизионен водещ на 30 дни затвор заради публикации в интернет, в които критикува политици от управляващата партия, предаде Ройтерс.

Присъдата е част от поредица съдебни производства за "език на омразата", които будят опасения за свободата на медиите.

Съдебното решение, за което съобщи информационната агенция "Интерпрес", бележи второто задържане и е третото наказание за Вахо Саная, журналист от опозиционния телевизионен канал "Формула".

Управляващата партия "Грузинска мечта", която е на власт от 2012 г., засили натиска срещу опозиционни политици и организации, след като спечели парламентарните избори през октомври 2024 г.

Последвалото решение на правителството да замрази процеса по присъединяване към Европейския съюз предизвика масови улични протести в южнокавказката страна. Демонстрантите изразиха недоволството си от действията на властите, които според тях свидетелстват за авторитарен завой в управлението.

Следващата седмица Конституционният съд ще разгледа иск, внесен от "Грузинска мечта", с който партията настоява за пълна забрана на най-големите опозиционни формации в страната, пише БТА.

Днешното съдебно решение, както и предишните производства срещу Саная, са свързани с негови публикации в интернет, в които той критикува председателя на грузинския парламент и друг политик от управляващата партия.

Според грузински медии коментарите съдържат вулгарни изрази, насочени срещу политиците. Заради тях Саная вече е изтърпял 14-дневна присъда лишаване от свобода през юли.

"Основната цел на ареста ми е да бъде заглушено обществото", цитира думите му агенция "Интерпрес" след днешното съдебно решение. "Ще свалим този режим, независимо колко време ще ни отнеме."

През лятото грузинското правителство създаде структура към Министерството на вътрешните работи, която да следи публични изявления, "нарушаващи или накърняващи човешкото достойнство и съдържащи език на омразата".

Оттогава десетки хора са били арестувани и глобени заради плакати, издигани по време на протести, или публикации в интернет, критикуващи политици и други обществени фигури, включително милиардера и бивш премиер Бидзина Иванишвили, смятан за фактическия управляващ Грузия.

"Хюман райтс уоч" и други правозащитни организации осъдиха съдебните преследвания, като предупредиха, че те застрашават правото на свобода на изразяване.