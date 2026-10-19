Бившата говорителка на Тръмп издаде плановете му за ново голф игрище

Администрацията е изправена пред съдебно дело за премахването на дървета в парка

Само пет дни след като пое поста говорител на Белия дом, Кейти Закария се сбогува с длъжността с публикация, която привлече вниманието към предполагаеми планове на Доналд Тръмп за преустройство на голф игрище във Вашингтон. На снимка с президента, публикувана от нея в социалната мрежа X, се вижда размазан документ върху бюрото в Овалния кабинет. Местната организация Save East Potomac предположи, че става дума за карта на парк, превърнал се в център на съдебен спор заради намеренията на Тръмп да обнови голф игрището там, съобщи Newsweek.

В петък вечерта Закария публикува кадър, на който стои до американския президент, а върху бюрото му се виждат сини папки и замъглена карта. Изображението бързо предизвика реакции. В следващата си публикация, в събота, тя вече не показа картата, като съответната част от снимката беше размазана.

Случаят придоби допълнителна тежест в неделя, когато Тръмп публикува в собствената си социална мрежа Truth Social проект за обновяване на голф игрището East Potomac Golf Links. Според Newsweek изображението има забележителни прилики с размазаната карта от снимката на Закария.

От Белия дом отхвърлиха критиките на изданието. Директорът по комуникациите Стивън Чунг заяви, че „обсебването на Newsweek от една безобидна снимка" показва как „синдромът на Тръмп" е изкривил преценката на журналистите.

В неделя президентът обяви, че Министерството на вътрешните работи под ръководството на министъра Дъг Бъргъм, съвместно с известния архитект на голф игрища Том Фацио, е разработило план за изграждането на игрище от световна класа за шампионати на мястото на сегашното East Potomac Golf Links във Вашингтон.

Тръмп определи съществуващото игрище като „старо, счупено, порутено и вече безполезно". Той посочи още, че то е в много лошо състояние заради падащи, опасни и поразени от болести дървета, както и заради рушаща се и опасна подпорна стена по брега.

Президентът описа публикувания проект като „първоначална концептуална разработка и идеи". Това се различава от позицията на администрацията от петък, когато тя заяви, че все още няма изготвени планове за преустройството.

Случаят е особено чувствителен, тъй като администрацията е изправена пред съдебно дело за премахването на дървета в парка. По-рано този месец там са били отсечени над 500 дървета, без предварително уведомление на съда, каквото е било изискано от федералната съдийка Ана Рейес.

Тръмп написа в Truth Social, че възстановителните работи ще започнат на 15 ноември, въпреки действащата съдебна заповед, която временно забранява по-нататъшното премахване на дървета.

Администрацията твърди, че изсичането на дърветата не е свързано с плана на президента за обновяване на голф игрището, а е извършено в изпълнение на препоръки от доклад за културния ландшафт от 2019 г.

Рейес обаче постави под съмнение това обяснение. На 13 октомври тя заяви, че според правителството било съвпадение, че Министерството на вътрешните работи е отсякло стотици дървета на игрището седмици след като Тръмп е поискал от ведомството да ги премахне.

Съдийката изрази възмущението си от действията на администрацията. „Вярвах ви, че няма да направите точно това, което направихте", заяви тя, като добави, че е „напълно неспособна да разбере" случилото се.

След публикацията на Тръмп в неделя Рейес поиска от правителството до 20 ч. източноамериканско време същия ден да я уведоми дали позицията му се е променила спрямо съдебен документ от петък. В него администрацията твърдеше, че президентът е имал най-много предварителна идея за преустройството.

Правителството отговори, че позицията му остава непроменена. Според него няма окончателен административен акт, тъй като Националната служба за парковете не е приключила прегледа на проекта и планът все още не е окончателен.

В петък Министерството на правосъдието на САЩ поиска Рейес да бъде отстранена от делото с обвинения, че е предубедена срещу администрацията на Тръмп. В неделя съдийката отхвърли искането и остана начело на производството.

В понеделник пред нея трябва да се явят изпълняващата длъжността директор на Националната служба за парковете Джесика Боун и заместник-началникът на кабинета на Министерството на вътрешните работи Грегъри Уишър. Те ще бъдат разпитани как е възникнал планът за премахване на дърветата, защо работата е извършена толкова бързо и кой е отговорен за нея.

В неделя вечерта Тръмп отново атакува съдийката в Truth Social, часове преди изслушването. Той я нарече „побъркана лунатичка" и постави под съмнение психическото й състояние, като заяви, че записи от камерите в съда щели да го покажат, но използването им било блокирано от самата нея. Президентът също така заяви, че голфърът, завел иска, няма правно основание да го прави.

Тръмп настоя, че експертите от Министерството на вътрешните работи имат право да извършат обновяването без допълнително одобрение. „Работата е планирана да започне НЕЗАБАВНО! Завършеният обект ще бъде от световна класа и ще върне приходите и големия престиж на Вашингтон", написа той.