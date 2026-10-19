Путин изолира Зеленски от мирна среща по свои правила с Тръмп и Си (Обзор)

Тримата лидери най-вероятно ще разговарят през ноември в Китай

Доналд Тръмп и Си Цзинпин може да се срещат с Путин през ноември.

Руският президент Владимир Путин е поискал среща с лидерите на САЩ и Китай за прекратяването на войната с Украйна при условия, благоприятни за Москва. Идеята за среща той е споделил на 9 октомври в телефонен разговор с американския президент Доналд Тръмп, по време на който бе договорено да бъдат предоставени незабавно над 300 хил. тона руски дизел за американския и световния пазар, пише изданието “Уолстрийт джърнъл”.

Условията за Москва са благоприятни, защото на масата на преговорите няма да присъстват украински и европейски представители. Това подсказва, че Путин възнамерява решенията за съдбата на мира в Източна Европа да се вземат без мнението на тези, които биха били най-силно засегнати от тях.

Путин предложил тристранната среща да се проведе следващия месец по време на 33-ия форум на организацията на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество, чийто домакин тази година ще бъде Китай.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио и говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, без да влизат в детайли, загатнаха, че възможността Путин, Тръмп и китайският лидер Си Дзинпин да обсъдят заедно мира в Украйна е била обсъдена.

“Говори се за среща. Не знам дали вече е договорена, но президентът се изрази ясно. Той е отворен към всичко, което може да направи, за да помогне за прекратяването на войната, ако това е възможно, и ще продължи да търси възможности за това”, заяви Рубио.

На свой ред прессекретарят на Кремъл обясни, че все още няма яснота как би изглеждала самата среща или какъв би бил евентуалният ѝ дневен ред, но и трите страни признават възможността тя да се състои.

Си Дзинпин и Доналд Тръмп СНИМКА: РОЙТЕРС

Украйна осъди остро новините за тристранната среща и предупреди, че без нейното присъствие на масата на преговорите амбициите на Путин щели само да бъдат окуражени.

“Поканата към Путин за такава среща би му придала авторитет, който той не заслужава. Той не е световен лидер, той е военен престъпник. А Русия не е световна сила - тя е световен проблем”, коментира външният министър на страната Андрий Сибиха.

Международни анализатори предупредиха, че възможността САЩ, Русия и Китай да определят съдбата на трета държава в нейно отсъствие би разтърсила из основи Западния свят.

Според “Файненшъл Таймс” се наблюдава и важна промяна в подхода на Европа към Русия. В европейските столици нараства консенсусът, че лидерите на континента вече не могат да толерират ситуация, в която само американците разговарят с Путин. Каналите с руснаците вече са отворени и разговор между европейските лидери и Путин може да се състои скоро. Европейците също се опасяват, че политиката на САЩ до голяма степен се ръководи от желание за бизнес сделки с Русия, а не от последователна визия за сигурност.

Новините за тристранната среща идват в момент на обтегнати отношения между Киев и Вашингтон. През последните дни Тръмп засили натиска си върху Украйна, като сключи споразумение с Кремъл за доставка на дизелово гориво, призова Киев да спре да нанася удари по руските нефтопреработвателни заводи и остро критикува Володимир Зеленски.

“Страната му е в руини, голяма част от територията ѝ е загубена, достъпът до океаните и моретата ѝ беше отнет, а мъжкото ѝ население е малобройно, ранено и/или мъртво”, заяви Тръмп, като добави, че Зеленски не се интересува от края на войната и не иска да я прекрати заради парите, които му носи.

По-рано Зеленски разкритикува решението на Тръмп да подпише указ, който спира прилагането на закон, предвиждащ тежки санкции за купувачите на руски петрол. Той изрази съжаление, че Белият дом изцяло пренебрегва ефективните механизми за оказване на натиск върху Москва.

“Вярвам, че бяха предприети стъпки за убеждаването на Украйна да капитулира. Не искам да мисля, че нашите американски партньори вярват, че войната може да приключи по-бързо за сметка на Украйна”, каза още Зеленски.

