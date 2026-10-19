Франция спира протестите с полицейски час в няколко града (Обзор)

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“Жълтите жилетки” зоват за нови масови демонстрации на 24 октомври

Полицейски час на определени места въвежда Франция след бурните протести в цялата страна през уикенда. Премиерът Себастиан Льокорню обяви, че е “напълно решен да възстанови обществения ред” и че ако се наложи, е възможно дори обявяването на извънредно положение. Льокорню не уточни къде ще бъде въведен полицейският час.

“Тези полицейски часове трябва да са локални и частични.

Не може да се говори за въвеждането на полицейски час в целия Париж”,

каза премиерът. И многократно посочи крайнолевите като отговорни за безредиците, а според него зад насилието стоят криминални елементи.

Кметовете на Париж, Лион и Марсилия обявиха, че цели райони на техните градове са били оставени незащитени по време на протестите и настояха правителството да даде отговори на френския народ.

През уикенда полицията пусна сълзотворен газ срещу тълпите и води ожесточени сблъсъци с облечени в черно и с качулки протестиращи, които палиха и грабиха от магазини и правителствени сгради. В почивните събота и неделя Париж изглеждаше като военна зона.

“Тези, които разрушиха, трябва да платят”,

каза Макрон в обръщение към нацията в неделя вечерта.

В понеделник френският министър на вътрешните работи Лоран Нунес призна, че полицията “е изгубила контрола”. Отговорен за случилото се, той подаде оставка, но Макрон не я прие.

Демонстрациите започнаха преди седмици като ученически протести срещу недостига на преподаватели и лошите условия в училищата. Но прераснаха в такива и срещу високите цени, лошите обществени услуги и дори бездействието за климата.

В понеделник представители на движението на “жълтите жилетки” призоваха за нови протести в събота, 24 октомври.

“Жълтите жилетки” бяха отговорни за най-дългите протести във Франция през 2018 г. и помогнаха за координирането на демонстрации през уикенда.



На много места протестите преминаха в безредици.