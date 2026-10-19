Депутатът от КПРФ Анжелика Глазкова внесе в Държавната дума (руския парламент) законопроект за статута на градове-герои.

Тя призовава Санкт Петербург да бъде преименуван на Ленинград, а Волгоград на Сталинград в рамките на една година от влизането в сила на закона.

Държавната дума за последно е разглеждала инициатива за връщане на Волгоград на Сталинград през 2015 г. Агенцията не успя да намери по-ранни законопроекти, регистрирани в Държавната дума относно връщането на името Ленинград на Санкт Петербург.

Законопроектът „има за цел да предостави официален статут на градове-герои в рамките на Руската федерация", според обяснителната бележка към документа. Той също така предвижда създаването на „правен механизъм" за присъждане на титлата „град-герой" на други руски градове, в допълнение към вече определените.

Според втория член на законопроекта „градовете-герои носят имената, които са носили по време на Великата отечествена война" и преименуването им „не е разрешено". Волгоград и Санкт Петербург „ще се върнат към имената си съответно Сталинград и Ленинград в рамките на една година от приемането на законопроекта", се казва в третия член на документа.

Законопроектът предвижда също включването на Ордена на Ленин и медала „Златна звезда" на Съветския съюз върху гербовете или знамената на градовете-герои и поставянето на обелиски, изобразяващи Ордена на Ленин и медала „Златна звезда" във всеки град-герой.

Как беше предложено да се възстановят съветските имена на Санкт Петербург и Волгоград? През януари 2024 г. Николай Харитонов, тогава кандидат за президент на Комунистическата партия на Руската федерация, предложи на пресконференция „решението за преименуване на Санкт Петербург на Ленинград да бъде подложено на общонационален референдум, а Волгоград, градът, където гърбът на фашистката измет най-накрая беше счупен, да бъде преименуван на Сталинград без повече шум".

През август 2026 г. лидерът на КПРФ Генадий Зюганов, в навечерието на изборите за Държавната дума, изрази съжаление, че Волгоград не е преименуван на Сталинград.

Тези изявления обаче не бяха придружени от никакви законопроекти за преименуване на градове, внесени в Държавната дума. Последният път, когато КПРФ предложи подобна инициатива, беше през 2015 г., когато внесе проект за резолюция в Държавната дума за преименуване на Волгоград на Сталинград. Депутатите не подкрепиха тази инициатива.

Глазкова беше избрана в Държавната дума по федералната листа на Комунистическата партия на Руската федерация от Донецката народна република (ДНР), Луганската народна република (ЛНР), Крим, Севастопол и Запорожката и Херсонската области.

В предишната Дума тя представляваше Алтайския край, Алтайската република и Тива. По време на мандата си в предишната Дума тя участва в изготвянето на 57 законопроекта, внесени в Държавната дума, 17 от които станаха закони.