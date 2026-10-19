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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23761869 www.24chasa.bg

Задържаха резервист с двойно гражданство в Полша, подозират го за шпионаж

Елица Чупарова

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Арестуваният е бил резервист в полската армия. Снимка: Pixabay

Мъж с полско и украинско гражданство е бил задържан по подозрение за шпионаж, съобщиха от военната полиция на Полша. Той е бил арестуван, докато участвал в курс за подготовка на офицери от резерва в Лодз, съобщава Ройтерс.

"На 16 октомври 2026 г. военнослужещи от подразделение на Военната полиция задържаха 31-годишен мъж с полско и украинско гражданство и със звание старши редник от резерва, който участваше в един от курсовете, провеждани във Военномедицинската академия", пише в съобщението на военната полиция, публикувано в X.

На подозирания за шпионаж мъж е наложена мярка "задържане под стража" за 3 месеца. Ясно е, че мъжът е бил задържан в петък. Информация за кого се предполага, че е шпионирал 31-годишният няма. Многобройни са обаче обвиненията на Полша към Русия за подобни операции за оказване на влияние на нейна територия. Москва обаче отрича тези обвинения.

"Този човек е получил полско гражданство преди известно време, поради което всички компетентни служби са действали точно както е трябвало", каза зам.-министърът на отбраната Цезари Томчик.

Заподозреният е посещавал курс за подготовка на офицери от резерва във военната академията. При ареста му в него са открити няколко мобилни телефона, комплекти документи, служебни печати, злато и голямо количество пари в брой, съобщава в. "Жечпосполита", цитиран от БТА.

Арестуваният е бил резервист в полската армия. Снимка: Pixabay

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