В понеделник Владимир Путин одобри правителствената промяна - най-голямата от назначаването на нов кабинет през май 2024 г. Повишенията бяха отишли ​​при участниците в най-голямото проучване за непотизма (шуробаджанащината) в управлението, публикувано от платформата „Проект" миналата есен.

Пренареждането ще доведе до назначаването на четирима нови вицепремиери: Антон Силуанов (който ще запази поста си на министър на финансите), Андрей Никитин (понастоящем министър на транспорта), Олег Кожемяко (понастоящем губернатор на Приморския край) и Ирина Окладникова (понастоящем заместник-министър на финансите). Окладникова ще стане вицепремиер и началник на кабинета на министрите, поемайки поста от Дмитрий Григоренко.

Ръководителят на Росавиация Дмитрий Ядров ще стане новият министър на транспорта.

Дмитрий Григоренко и Юрий Трутнев напускат постовете си на вицепремиери. Новите им позиции все още не са обявени. Според източник на RBC, Трутнев може да стане помощник на президента.

Друга вакантна позиция за вицепремиер се отвори в края на септември, когато Виталий Савелиев напусна правителството в полза на Държавната дума.

Преди да се присъедини към държавна служба, Никитин е бил свързан с бизнес империята на приятеля на президента Аркадий Ротенберг. През 2013 г. Дмитрий Калантирски, човек, който тогава е бил свързан с Ротенберг в съвместни предприятия, инвестира в една от компаниите на тази група - "Русинтек". Алексей Никитин, братът на министъра на транспорта, също е работил там.

Връзки с Ротенберг могат да бъдат открити и в бизнеса на съпругата на Никитин, Мая Санникова, според проучване на „Проект" (Бащи и дядовци). Като индивидуален предприемач, Санникова е имала лицензионен договор с компанията на Аркадий Ротенберг, „Возрождение VVC", която е строила Москвариума във ВДНХ. Съпругата на Никитин е получила 40 милиона рубли по споразумението, след като съпругът ѝ вече е станал губернатор на Новгородска област.

Ядров става ръководител на Росавиация през 2023 г., а през 2025 г. става и председател на съвета на директорите на управляващото дружество на летище Домодедово. Първата съпруга на Ядров подобно на него е работила в Държавната корпорация за управление на въздушното движение на Руската федерация и към 2025 г. е ръководила централната база данни на държавната корпорация. Според изтекли данни Ядров е похарчил над 2 милиона рубли в ЦУМ, вероятно за подаръци за втората си съпруга. Съдейки по отзивите за услуги за търсене на мобилни телефонни номера, той е ползвал редовно платени сексуслуги.

Кожемяко е на власт от 2001 г. и оттогава бизнесът му е регистриран на гражданската му съпруга Ирина, сестра му Олга и сина му Никита, според „Проект". Кожемяко последователно е ръководил четири далекоизточни региона: Корякския автономен окръг (две години), Амурската област (шест години), Сахалинската област (три години), а от 2018 г. е начело на Приморския край.

Почти едновременно с пристигането си в Приморието семейство Кожемяко продава акциите си във флотската база „Преображенская траулери", която впоследствие се превръща в една от най-големите риболовни компании в Далечния изток, но запазва риболовния бизнес в други региони. Във всички региони, ръководени от Кожемяко, семейството му е изградило бизнеси за милиарди долари, както съобщава „Проект". Той е един от малкото нечеченски чиновници заедно с вицепремиера Юрий Трутнев и ръководителя на Роспотребнадзор Анна Попова, които са летели с бизнес самолета на Рамзан Кадиров.

Окладникова е дъщеря на бизнесмена Андрей Волф, който е бил министър на инвестициите и иновациите на Красноярския край от 2011 г. и постоянен представител на региона в правителството от 2017 до 2022 г.

Братът на Окладникова - Александър Волф, работи за фондацията „Инопрактика" на дъщерята на Путин Катерина Тихонова, от 2021 г. Бившият съпруг на Окладникова - Леонид, е ръководил бизнеси в няколко региона. През 2015 г. ярославските медии съобщиха за наказателно дело срещу него за неплатени заплати в завода „Раскат", който тогава той ръководеше, но резултатът е неизвестен.

Най-голямата правителствена реконструкция от 2024 г. насам отслаби позицията на премиера Мишустин и потвърди политиката на правителството за намаляване на социалните разходи, смята телеграм каналът "Осторожно. Новости".

Ключовата промяна в най-голямата правителствена реконструкция от 2024 г. насам изглежда е завръщането на Антон Силуанов на поста вицепремиер, назначаването на неговия подчинен за вицепремиер и началник на правителствения апарат, както и напускането на правителството на Дмитрий Григоренко, дългогодишния съюзник на Михаил Мишустин.

Правителственият апарат, който ще бъде ръководен от Окладникова, отговаря за междуведомствените съгласувания, проектозакони, резолюции и надзора върху инструкциите. Неговият ръководител влияе върху реда и скоростта на вземане на решения. Сега бившият подчинен на Силуанов ще получи контрол над този инструмент.

Назначаването на самия Силуанов на поста вицепремиер връща към конфигурацията, която съществуваше през 2018–2020 г., когато Силуанов едновременно изпълняваше длъжността първи вицепремиер и министър на финансите. Когато беше повишен през 2018 г., източник на „Ведомости" сред федералните служители заяви, че назначението ще бъде удар за Министерството на икономическото развитие.

Работата на Министерството на финансите е да опазва бюджета и резервите, жертвайки инвестициите, докато работата на Министерството на икономическото развитие е да съживи икономиката, евентуално жертвайки резервите, обясни друг източник. Както икономистката Александра Суслина образно обясни по онова време, едно от постиженията на чиновника е способността му да „ограничава малкия бюджет от големите апетити".

През януари 2020 г. Силуанов загуби поста си на първи вицепремиер, като беше заменен от Андрей Белоусов, идеологът на националните проекти (т.е. мащабните държавни инвестиции). "Интерфакс" посочи недостатъчно бързото изпълнение на националните проекти като една от основните критики към предишното правителство. Експертите видяха в разстановките промени като преминаване от „бюджетна консолидация" към икономическо стимулиране, въпреки че Министерството на финансите запази предпазлив подход. Сега прессекретарят на Мишустин, Борис Беляков, обясни повишението на Силуанов като необходимост от „финансова стабилност, балансиран бюджет и рентабилност".

Проектът на бюджет за 2027 г. дава разбиране за това какво се има предвид. Той намалява разходите за социална политика със 7% в сравнение с предишните планове за 2027 г., за здравеопазване с 6,8%, за образование с 6% и за икономика и инфраструктура със 7,4%. Отбраната, за разлика от това, получи увеличение от 27% - 17,1 трилиона рубли.

Григоренко беше заместник на Мишустин във Федералната данъчна служба от 2013 г., а през 2020 г. се присъедини към него в Белия дом. Позицията на вицепремиер и началник на правителствения апарат почти винаги се заема от фигура, лично близка до премиера, която държи юздите на властта, обяснява политологът Михаил Виноградов.

През 2020 г. Григоренко беше привлечен, за да ускори националните проекти, да премахне бюрократичните бариери и да завърши реформата на контрола и надзора („регулаторната гилотина"). Някои отговорности, включително бюджетът и публичният дълг, бяха прехвърлени на Силуанов. По-късно служителят отговаряше за дигитализацията, а през 2024 г. му беше възложена отговорността за изкуствения интелект и дигиталната трансформация на икономиката, наред с други неща.

Напоследък служителите по сигурността са се установили здраво в дигиталната икономика, ограничавайки я, вместо да насърчават развитието. Според The ​​Bell, Втората служба на ФСБ наблюдава блокирането на интернет от 2025 г., като наблюдава борбата срещу VPN мрежите и чуждестранните приложения за съобщения. Според изданието Министерството на цифровото развитие, което Григоренко ръководеше, успя да отложи най-строгото блокиране с 15 месеца, предлагайки алтернативни мерки, включително създаването на месинджъра Max. Министерството също се противопостави на въвеждането на глоби за използване на VPN.

Григоренко обаче официално сам поиска преместване на друга позиция. Според RBC преместването му в Сбербанк се обсъжда.