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Регионалните проблеми трябва да се решават чрез дипломация. Войната, която бе натрапена от САЩ и ционисткия режим (на Израек - бел. ред.), заедно с икономическата блокада, е основният източник на нестабилност в нашия регион.

Това заяви външният министър на Иран Абас Арагчи, цитиран от Ройтерс. Той даде обща пресконференция с руския си колега Сергей Лавров в Техеран.

Посещението на Лавров в иранската столица е заради мерките за намаляване на напрежението в региона, съобщава ТАСС. Предстои той да се срещне и с президента на страната Масуд Пезешкиан.

Благодарение на усилията на Москва в ООН бяха предотвратени опитите да се оправдаят незаконните, агресивни действия на САЩ и Израел срещу Иран, заяви Лавров. И обяви, че страната му редовно обсъжда политически въпроси с Иран. Двете страни си сътрудничели и за решаването на регионалните проблеми.

Министрите се обединиха около позицията, че налагането на едностранни принудителни мерки, противоречащи на международното право, е недопустимо. А Лавров бе категоричен, че страната му е готова да съдейства за край на кризата в Близкия изток, която според него е изкуствено създадена.

Относно войната на Русия в Украйна руският дипломат № 1 заяви, че въоръжените сили на страната му са атакували единствено и само украинска инфраструктура, използвана за "терористични актове срещу руски граждани", пише БТА.

Лавров коментира и войната в Украйна. По думите на руския външен министър силите на Москва са поразявали единствено украинска инфраструктура, която се използва за „терористични актове срещу руски граждани".