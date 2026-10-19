За първи път дрон изнесе ранен войник от фронта в Украйна

Украинските въоръжени сили проведоха революционна спасителна операция за ранен войник от фронтовата линия, използвайки голям летящ дрон с шест витла, който успя да изведе мъжа от изключително опасна зона. За това съобщиха от Сухопътните войски на Украйна и публикуваха видео на уникалната спасителна операция.

Според съобщение на звеното за безпилотни наземни системи на 92-ра отделна щурмова бригада, това е първата в света операция по извеждане на ранен войник с помощта на безпилотен апарат. Операцията е проведена с помощта на тежък хексакоптер, произведен от украинска компания. със съдействието на няколко военни формирования.

Раненият войник е служил в 30-а механизирана бригада и е бил в бойна позиция, когато е бил ранен. Преместването му се оказало изключително трудно, тъй като районът бил под постоянна заплаха от вражески дронове, а теренът бил миниран.

Военните преценили, че използването на наземно роботизирано превозно средство не е безопасен вариант и решили да опитат различно решение - транспортиране на пострадалия по въздух, без присъствието на човешки екипаж. Те превърнали тежък хексакоптер в средство за транспорт. Този конкретен безпилотен летателен апарат е предназначен за транспортиране на големи товари и военни мисии, но са били необходими специални технически интервенции, за да може той да транспортира безопасно човек.

Според съобщението, експертите са работили в тясно сътрудничество с производителя, за да гарантират, че дронът ще запази стабилността си по време на полет. „Нашите експерти, в тясно сътрудничество с производителя, внедриха технически решения, благодарение на които тежкият бомбардировъчен дрон успя да извърши излитането, запазвайки стабилността си във въздуха, без да се преобръща или да проявява прекомерни трептения", обясниха военните.

Преди мисията са били проведени предварителни тестове, а след това военните планирали операцията в сътрудничество със съседните части, за да ограничат рисковете по време на транспортирането на ранения мъж.

Дронът е бил управляван от военен оператор на дрон от 30-а отделна механизирана бригада с кодово име Чорни.

Хексакоптерът успял да се приближи до опасната зона и да изведе ранения пехотинец, поддържайки стабилност и устойчивост във въздуха, без да се преобръща или прекомерно люлее. Операцията е завършена успешно, а пострадалият е спасен, хоспитализиран като животът му вече не е в опасност.

Тази операция подчертава ново измерение в използването на дронове в украинската война. В допълнение към разузнаването, наблюдението, зареждането с гориво и атаките, украинските сили сега се опитват да използват дронове за извозване на ранени хора от особено опасни части на фронта.