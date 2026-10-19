САЩ забраняват ползването на китайски AI от правителствените служби

Правителството на САЩ забрани на службите си да ползват изкуствения интелект на китайската компания DeepSeek, съобщава Франс Прес. Тя е обвинявана в кражба на интелектуална собственост от своите американски конкуренти и от администрацията на президента Доналд Тръмп.

За забраната стана ясно от уведомление, публикувано от министерството на вътрешната сигурност. Неговите юрисдикции са само над гражданските служби на правителството, като няма правомощия над военните и разузнавателните. В текста не са споменати причините за това решение.

Още през януари миналата година американският флот наложи забрана върху вътрешното използване на китайската AI платформа.

Според експерти има риск за киберсигурността, свързан с китайските модели изкуствен интелект. Засега обаче не е съобщавано за инциденти, свързани с тях. Друго притеснение идва от това, че най-модерните китайски платформи за изкусвен интелект са с отворен код. Това значи, че те могат да бъдат теглени и модифицирани, излизайки извън контрола на създателите си.

Гигантите в сферата с AI - Open AI и Anthropic неведнъж са обвинявали DeepSeek в кражба от техните модели чрез процес, наречен дестилация. Той се състои в пращането на огромно количество заявки към AI, като след това резултатите от питанията се анализират, за да може да бъде имитиран моделът и да се направи нов интерфейс, пише БТА.

Преди месец американското правителство даде подробно описание на методите, използвани от големите китайски играчи в областта на AI за отклоняване на най-напредналите US модели. Документът бе публикуван съвместно от 3 агенции - за киберсигурност и инфраструктура (CISA), за национална сигурност (NSA) и ФБР.

Развитието на тези технологии е състезание между САЩ и Китай, категоричен е президентът Доналд Тръмп. Досега политиката на правителството му бе насочена най-вече към ограничаване на регулаторните ограничения, които бяха наложени над големите US компании в областта, както и към насърчаване на инвестициите в AI технологиите. Освен това стремежът бе това да става, без да се търси забрана на китайските модели в страната.

На Запад китайският AI е приет по-скоро като евтина алтернатива на гигантите от САЩ в сектора. Американските модели са наречени затворени, защото софтуерът им не позволява да се правят модификации.