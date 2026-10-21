21% у нас стресирани от работа, двойно по-малко от гърците (Графика)

21% от работещите в у нас са изпитвали през последните 12 месеца стрес, депресия или тревожност, свързани с работата. Това показват данни от проучване на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA), публикувани от Европейския парламент. Така страната ни се нарежда сред държавите в ЕС с най-нисък дял по този показател.

По-ниски стойности са отчетени единствено в Германия (20%) и Дания (19%). Същият дял като у нас - 21%, е регистриран в Словения.

Средно за ЕС 29% от работещите са изпитвали стрес, депресия или тревожност, причинени или влошени от работата. Гърците най-много съобщават за психическо изтощение заради работата - 49%, или почти всеки втори. Следват Финландия с 45%, Кипър и Полша с по 41% и Испания с 40%.

Според Международната организация на труда в световен мащаб над 840 хил. души годишно умират заради здравословни проблеми, свързани с психосоциални рискове.

