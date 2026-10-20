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Къде удряха дроновете в Черно море последните дни (Графика)

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Кораб в Черно море Снимка: Pixabay

Тества ли руският президент Владимир Путин готовността за реакция от страна на НАТО? Такива опасения се пораждат сред страните от алианса на фона на атаките с дронове срещу товарни кораби в Черно море в териториалните води на България и Румъния. При нападенията загинаха двама души, а най-малко 25 са в неизвестност.

В сряда и четвъртък още два кораба са се запалили след удари с дронове, като единият инцидент е бил в румънските териториални води. В четвъртък генералният секретар на НАТО Марк Рюте съобщи, че е обсъдил сигурността в Черно море с българския премиер Румен Радев и румънския президент Никушор Дан.

Кораб в Черно море Снимка: Pixabay

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