Върховният съд в САЩ блокира опита на "мозъка" зад 11 септември да избегне смъртна присъда

Върховният съд на САЩ отхвърли жалбата на предполагаемия организатор на атентатите от 11 септември Халид Шейх Мохамед, с която той и двама негови предполагаеми съучастници се опитаха да възстановят споразуменията си за доживотни присъди в опит да избегнат смъртното наказание. Договорките са сключени през 2024 г., но впоследствие отменени от администрацията на Джо Байдън.

С неподписано определение върховните съдии отхвърлиха жалбите на Мохамед, Мустафа ал Хаусауи и Уалид бин Аташ срещу решение на по-долна инстанция, което попречи на военен съдия да наложи изпълнението на споразуменията, постигнати с военните прокурори. Те бяха отменени от тогавашния министър на отбраната Лойд Остин, съобщава CBS News.

С решението на Върховния съд отмяната на споразуменията от страна на правителството остава в сила. Съдия Брет Кавано не е участвал в разглеждането на жалбата.

Мохамед, Хаусауи и бин Аташ бяха заловени през 2003 г. и изправени пред военна комисия по обвинения в редица престъпления, свързани с предполагаемото им участие в подготовката и извършването на терористичните атаки от 11 септември. Пет от обвиненията предвиждат смъртно наказание.

През август съдията, който наблюдава делата им, определи дата за началото на процеса - юни 2028 г. Провеждането му в този срок обаче зависи от това дали страните ще изпълнят навреме определени изисквания и междинни цели.

Делата срещу тримата се проточват с години заради продължителни правни спорове дали доказателства, получени по време на разпитите им, могат да бъдат използвани в съда. Обвиняемите са били държани в тайни затвори на ЦРУ, където са подлагани на т.нар. „подобрени техники за разпит" - евфемизъм, използван от американските власти за методи на изтезание. През 2006 г. тримата са преместени в затвора в Гуантанамо, а официално са обвинени през 2008 г.

През 2023 г., след назначаването на пенсионирания бригаден генерал Сюзън Ескалие за ръководител на органа, който одобрява и контролира военните дела, военните юристи започват преговори с обвиняемите за сключване на споразумения.

През 2024 г. страните постигат договорености, които са одобрени от Ескалие. Тя отговаря за надзора върху военния съд в Гуантанамо.

Според условията на споразуменията тримата е трябвало да се признаят за виновни по всички обвинения, произтичащи от предполагаемото им участие в терористичните атаки от 11 септември, и да получат доживотни присъди. Така те биха избегнали смъртното наказание.

Малко след обявяването на договореностите обаче Остин заяви, че ги отменя.

През ноември 2024 г. военен съдия постанови, че решението на Остин да анулира споразуменията е незаконно. Така договореностите останаха валидни и подлежащи на изпълнение.

След това военен апелативен съд също постанови, че Остин не е имал право да се откаже от споразуменията, тъй като обвиняемите вече са започнали да изпълняват една от договорените клаузи.

Министерството на правосъдието впоследствие поиска от Апелативния съд на САЩ за окръг Колумбия да се намеси и да постанови, че Остин законосъобразно се е оттеглил от предварителните споразумения.

Миналата година апелативният съд застана на страната на правителството. В решението си съдиите посочиха, че министърът на отбраната безспорно е имал правомощията да се откаже от договореностите.

„Министърът действа в рамките на законовите си правомощия и ние отказваме да поставяме под съмнение неговата преценка", заключи съставът на Апелативния съд.