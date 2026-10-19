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Дядо Киприан служи в Южна Африка в Деня на Свети Йоан Рилски

Ваньо Стоилов

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Дядо Киприан възглави света Божествена литургия в черката "Св. Йоан Рилски" в град Мидранд, Южна Африка, за днешния й храмовия празник. Снимки: Старозагорска митрополия

Старозагорският митрополит Киприан е на специална визита в Република Южна Африка, съобщиха от митрополията в Стара Загора. По решение на Светия Синод на Българската православна църква - Българска патриаршия, и с благословението на архиепископа на Претория и Йоханесбург Дамаскин, архиереят възглави света Божествена литургия в черката "Св. Йоан Рилски" в град Мидранд за днешния й храмовия празник.

В богослужението участваха още отец Исайло от Сръбската православна църква, отец Маркос, енорийският свещеник отец Йонко Веселинов, както и протодякон Димитър Куманов от Старозагорска епархия.

Дядо Киприан в Южна Африка.
Дядо Киприан в Южна Африка.

Митрополит Киприан благодари за поканата и изрази удовлетвореността си от съпреживяната духовна радост, че три години след освещаването на храма отново е сред българската православна общност. По време на службата Божидар Трендафилов беше постриган за иподякон. За поредна година всички гости бяха поздравени от децата от местното българско неделно училище "Слънчо". В рамките на визитата митрополит Киприан и придружаващата го делегация се срещнаха с архиепископа на Претория и Йоханесбург Дамаскин, както и с временно изпълняващия длъжността извънреден и пълномощен посланик на страната ни в Република Южна Африка Калоян Георгиев.

Храм "Св. Йоан Рилски" в град Мидранд беше осветен от митрополит Киприан през 2023 година.  Първата копка и полагането на основния камък на църквата е през 2016 година, а основният градеж започва в началото на март 2021 година.

Митропорлит Киприан освете новопостраената православна черква в южноафриканския град Мидранд през 2023 година.
Митропорлит Киприан освете новопостраената православна черква в южноафриканския град Мидранд през 2023 година.

Дядо Киприан възглави света Божествена литургия в черката "Св. Йоан Рилски" в град Мидранд, Южна Африка, за днешния й храмовия празник. Снимки: Старозагорска митрополия
Дядо Киприан в Южна Африка.
Митропорлит Киприан освете новопостраената православна черква в южноафриканския град Мидранд през 2023 година.

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