Дядо Киприан служи в Южна Африка в Деня на Свети Йоан Рилски

Старозагорският митрополит Киприан е на специална визита в Република Южна Африка, съобщиха от митрополията в Стара Загора. По решение на Светия Синод на Българската православна църква - Българска патриаршия, и с благословението на архиепископа на Претория и Йоханесбург Дамаскин, архиереят възглави света Божествена литургия в черката "Св. Йоан Рилски" в град Мидранд за днешния й храмовия празник.

В богослужението участваха още отец Исайло от Сръбската православна църква, отец Маркос, енорийският свещеник отец Йонко Веселинов, както и протодякон Димитър Куманов от Старозагорска епархия. Дядо Киприан в Южна Африка.

Митрополит Киприан благодари за поканата и изрази удовлетвореността си от съпреживяната духовна радост, че три години след освещаването на храма отново е сред българската православна общност. По време на службата Божидар Трендафилов беше постриган за иподякон. За поредна година всички гости бяха поздравени от децата от местното българско неделно училище "Слънчо". В рамките на визитата митрополит Киприан и придружаващата го делегация се срещнаха с архиепископа на Претория и Йоханесбург Дамаскин, както и с временно изпълняващия длъжността извънреден и пълномощен посланик на страната ни в Република Южна Африка Калоян Георгиев.