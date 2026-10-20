17 заплахи пред оцеляването на хората и Земята до 2100 г.

Две от тях – злонамерен изкуствен интелект и ядрена война, имат потенциала да причинят най-много унищожение за кратко време, посочва комисия от 35 експерти в различни области

17 взаимносвързани катастрофални заплахи създават значителен риск за оцеляването на човечеството през остатъка от XXI век. Целенасочените действия от страна на световните лидери обаче все още могат да помогнат за избягване на най-лошите сценарии.

Това посочва комисия от 35 лидери от различни сфери, която предупреждава в доклад, че решенията, вземани днес в секторите на финансите, климата, здравеопазването, отбраната и сигурността, ще определят колко години добро здраве ще спечелят – или ще загубят – бъдещите поколения вследствие на предотвратими заболявания и преждевременна смърт до 2100 г. Констатациите им, публикувани в списание “Лансет”, очертават 17 основни риска, които представляват най-голяма опасност, но същевременно позволяват предприемането на реалистични мерки за въздействие.

Две от заплахите са свързани с възможност за бързо глобално унищожение – избухването на ядрена война и злонамерено използване на изкуствения интелект.

Миналия месец, във връзка с първично публично предлагане на акции, компанията за изкуствен интелект (ИИ) Anthropic призна, че нейните модели могат да представляват

катастрофален или екзистенциален риск за човечеството

Други експерти от сектора също предупредиха, че AI би могъл да унищожи целия човешки вид – възможно е дори в рамките на следващото десетилетие. А само преди седмица-две стана ясно, че ръководители на големи технокомпании негласно разработват сценарии за избухване на социални и политически бунтове при възникване на катастрофално събитие, свързано с хакерски атаки, предизвикани от изкуствен интелект. Според сценариите тези атаки може да доведат до пълна парализа на световната финансова система и веригата на доставки на стоки, особено храни и лекарства, до прекъсване на интернет комуникациите, електричеството и водата на населението по света. Изтеклите данни посочват, че такъв инцидент би могъл да се случи още в следващите 6 месеца до една година. Злонамереното използване на изкуствения интелект е сред заплахите, които могат да доведат до край на човешката цивилизация. ИЛЮСТРАЦИЯ: ПИКСАБЕЙ

“Злонамереното използване на изкуствен интелект, включително биологични оръжия, и ядреният конфликт с ядрен глад носят риск от изчезване през следващите 75 години”, се казва в доклада. Това може да се случи при ядрен конфликт чрез инжектиране на достатъчно частици в горните слоеве на атмосферата, за да

блокират слънчевата светлина

и да причинят глад, или чрез създадени от изкуствен интелект биологични оръжия.

Съпътстващата редакционна статия в “Лансет”, публикувана заедно с доклада, предупреждава: “Мащабът на вредите, ако се реализират тези заплахи, би довел до апокалипсис.”

Списъкът на големите катастрофални рискове включва още замърсяването на въздуха, антимикробната резистентност, съкращенията на помощите от богатите за бедните държави, климатичната криза, недохранването сред децата, липсата на достъп до образование, задълбочаването на социалното неравенство. Сред опасностите са здравословни състояния и модели на поведение като затлъстяване, тютюнопушене, висока употреба на алкохол и проблеми с психичното здраве. Комисията установява, че ако сегашните тенденции се запазят, тези заплахи биха могли, взети заедно, да доведат до загубата на десетки милиарди години пълноценен живот, обобщават медии като Си Ен Ен и британския в. “Гардиан”.

35-те членове на комисията отбелязват, че появата на мощни системи с изкуствен интелект е пример за това “колко бързо може да бъдат опровергани предположенията за стабилност”. Това се потвърждава и от други скорошни глобални сътресения, сред които пандемията от COVID-19, епидемията от ебола в Африка и засилващите се последици от климатичните промени.

“Поразителното откритие е не само мащабът на тези заплахи, но и фактът, че

човечеството все още разполага с възможността да действа -

казва д-р Кристофър Мъри, съпредседател на комисията и директор на Института за здравни показатели и оценка към Вашингтонския университет. - По отношение на всичките 17 катастрофални заплахи, решенията, взети от лидерите днес, ще определят здравето и благополучието на следващото поколение. Отлагането на действията обаче само ще доведе до прехвърляне и увеличаване на разходите в бъдеще.” Глобалното затопляне също има потенциала да унищожи хората до 2100 г., ако не бъде овладяно. СНИМКА: РОЙТЕРС

Потенциалните загуби на години здравословен живот, дължащи се на злонамерен изкуствен интелект – около 10,4 милиарда години в световен мащаб до 2100 г., – са съизмерими с тези от други рискове, включително естествено възникващи пандемии и затлъстяване. Според доклада, в който са разработени модели за най-добрите и най-лошите сценарии за всяка от заплахите, предприемането на мерки за ограничаване на глобалното затопляне до около 1,8°C (вместо да се позволи то да достигне 4,4°C) би могло да предотврати загубата на 1,89 милиарда години пълноценен живот.

Тъй като обаче все още не се е случило злонамерено събитие от наистина глобален мащаб, свързано с изкуствен интелект, оценките за риска остават теоретични.

Опасностите, свързани с проблем като затлъстяването,

от друга страна, се основават на повече емпирични данни. Те показват, че наднорменото тегло и затлъстяването се увеличават във всяка държава, като според прогнозите до 2050 г. делът им в световен мащаб може да достигне 60% при възрастните и една трета при децата. Затлъстяването е свързано с множество други здравословни проблеми – най-вече вследствие на повишен калориен прием и намалена физическа активност – и комисията прогнозира значително глобално въздействие на тази съвкупност от поведенчески рискове. До 2100 г. затлъстяването може да доведе до 23,1 млрд. загубени години здравословен живот глобално.

Целта на новата комисия не е да класира заплахите, а да стимулира международни, регионални и национални действия за защита и укрепване на бъдещето на здравето и човечеството, се посочва в статията в списание “Лансет”.

Затлъстяването на населението също може да доведе до загуба на много хора. СНИМКА: “24 ЧАСА”

“Ние не подхождаме от позицията: Вижте, искаме да ви уплашим – пред човечеството стоят толкова и толкова заплахи. Изхождаме от предпоставката, че ако днес сте човек, вземащ политически решения – било то на глобално, многостранно ниво или на национално равнище, – това са потенциалните заплахи, с които бихте могли да се сблъскате, и това е мащабът, в който – ако предприемете действия – наистина можете да промените нещата”, добавя и епидемиологът проф. Ибрахим Абубакар.

Заключенията бяха представени на Световната здравна среща на върха в Берлин, Германия, в средата на октомври. Оценката на 35-имата експерти ще се актуализира ежегодно, за да се преразгледат 17-те идентифицирани заплахи, като се включат нови данни и всички новопоявяващи се опасности.

Авторите призовават лидерите да вземат мерки срещу рисковете, преди те да прераснат в кризи – включително чрез инвестиции в технологични иновации и укрепване на здравните системи.

“Започнахме този процес преди три години, смятайки, че съществуват три големи заплахи: