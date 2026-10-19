Полицаи извадиха палки срещу стачкуващи учители в Мадрид (Видео)

Протест на стачкуващи учители срещу образователната политика на регионалното правителство в Мадрид прерасна в сблъсъци с полицията, предаде ДПА.
Стотици демонстранти блокираха днес входовете на двореца „Сантоня" в центъра на испанската столица. В сградата се провеждало събитие с участието на премиера на автономния регион Мадрид Исабел Диас Аюсо, пише БТА.
Полицията се намеси, за да разпръсне протестиращите и да осигури достъп до сградата. Кадри, излъчени по испанската телевизия RTVE, показват как полицаи удрят с палки и избутват учители, участвали в мирния протест.
Междувременно Аюсо обвини испанския премиер Педро Санчес и „антидемократичната левица", че организират срещу нея „стратегия за личен и институционален тормоз".
Отделен протест се проведе и в покрайнините на Мадрид, където около 200 учители блокираха автомагистрала А-3. Те използваха училищни чинове и столове, за да спрат движението, което доведе до значителни затруднения за шофьорите. Блокадата продължи около час, след което протестът приключи.
Violencia policial hoy contra los docentes en huelga por los recortes de Ayuso en Madrid. Matones con placa. https://t.co/iamiky7jO9— Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) October 19, 2026