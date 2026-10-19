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Полицаи извадиха палки срещу стачкуващи учители в Мадрид (Видео)

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кадър: X/@FonsiLoaiza

Протест на стачкуващи учители срещу образователната политика на регионалното правителство в Мадрид прерасна в сблъсъци с полицията, предаде ДПА.

Стотици демонстранти блокираха днес входовете на двореца „Сантоня" в центъра на испанската столица. В сградата се провеждало събитие с участието на премиера на автономния регион Мадрид Исабел Диас Аюсо, пише БТА. 

Полицията се намеси, за да разпръсне протестиращите и да осигури достъп до сградата. Кадри, излъчени по испанската телевизия RTVE, показват как полицаи удрят с палки и избутват учители, участвали в мирния протест.

Междувременно Аюсо обвини испанския премиер Педро Санчес и „антидемократичната левица", че организират срещу нея „стратегия за личен и институционален тормоз".

Отделен протест се проведе и в покрайнините на Мадрид, където около 200 учители блокираха автомагистрала А-3. Те използваха училищни чинове и столове, за да спрат движението, което доведе до значителни затруднения за шофьорите. Блокадата продължи около час, след което протестът приключи.

кадър: X/@FonsiLoaiza

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