Папата призова Украйна да работи с Русия за доставяне на хуманитарна помощ в Олешки

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Папа Лъв XIV призова за сътрудничество между Украйна и Русия, което да позволи доставянето на хуманитарна помощ и храна в контролирания от руските сили украински град Олешки. Призивът е отправен по време на телефонен разговор с украинския президент Володимир Зеленски, съобщи Ройтерс.

По време на разговора папата припомнил тежката хуманитарна ситуация в Олешки, който се намира в Херсонска област, както и отправената от него молба към руския президент за хуманитарно примирие.

Лъв XIV изразил надежда, че „сътрудничеството между двете страни ще позволи доставянето на храна и медицинска помощ", както и „доброволната и безопасна евакуация на цивилното население".

В края на разговора Светият отец потвърдил ангажимента на Ватикана да насърчава диалога и мира.

Преди няколко дни папата проведе телефонен разговор и с руският президент Владимир Путин. След него държавният глава на Русия изрази готовност да съдейства за доставянето на хуманитарна помощ в Олешки.

По време на разговора главата на Римокатолическата църква е призовал за временно прекратяване на огъня, което да позволи доставянето на храна и стоки от първа необходимост за жителите на града в Херсонска област, информира БТА.

От Ватикана съобщиха, че в разговора със Зеленски папата е изразил „дълбока загриженост" за влошаващата се хуманитарна обстановка в Олешки. Местни жители съобщават за задълбочаваща се продоволствена криза, пише БТА.

Олешки е разположен на източния бряг на река Днепър в Херсонска област, по-голямата част от която е окупирана от руските сили.

През септември Кремъл призна, че градът е изправен пред критичен недостиг на храна и медикаменти. Тогава руските власти заявиха, че армията работи за разрешаването на проблема, припомня Ройтерс.

В края на миналия месец губернаторът на Херсонска област Олександър Прокудин съобщи, че украинските въоръжени сили са използвали дронове, за да доставят храна и лекарства на жителите на окупирания град.

Преди началото на войната населението на Олешки е било около 24 000 души. Към момента там са останали приблизително 1700 жители, сред които 47 деца. Данните са цитирани от Даниел Бел, ръководител на Мисията на ООН за наблюдение на правата на човека в Украйна.