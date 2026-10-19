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200 се натровиха на честване на празника на пилафа в Турция

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пилаф

На традиционния "Ден на пилафа" в близкия до Бурса град Инегьол, в Северозападна Турция, най-малко 182 души получиха хранително натравяне след като консумираха пилешко с ориз, сервирано по повод празника, съобщи телевизионният канал „Хабер 7".

На събитието „Ден на пилафа", организирано в неделния ден в квартал Читли на града са присъствали близо 1000 жители и им е бил поднесен ориз с късчета пилешко месо и айрян в рамките на традиция, според която се прави помен и за починалите в населеното място.

Около три часа след началото на ритуалната почерпка част от присъстващите са проявили симптоми на хранително натравяне и са потърсили спешна помощ в местната болница в Инегьол, а заради големия брой на пациентите някои от тях са били пренасочени към частни болници, информира БТА. 

След случилото се екипи на местното командване на жандармерията са започнали разследване, отбелязва телевизията и акцентира върху съмнението за хранително отравяне, предизвикано от пилешкото месо в ориза или от и айряна, който е бил с изтекъл срок на годност.

Причината за инцидента се очаква да стане ясна след излизане на резултатите от лабораторните изследвания на проби от храната и айряна, консумирани от гостите на събитието, допълва „Хабер 7".

пилаф

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