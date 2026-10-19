Шестима загинаха при руска атака с дрон в Украйна, сред тях и деца

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Руска атака с дрон отне живота на шестима души, сред които три деца, в парк в село в североизточната украинска Харковска област, предаде Ройтерс, позовавайки се на началника на областната военна администрация Олег Синегубов.

При удара, нанесен югозападно от град Харков, са ранени още 15 души, съобщи по-рано Синегубов в публикация в приложението Телеграм.

Дронът е поразил парка в момент, когато там семейства са играели с децата си, заяви украинският министър на вътрешните работи Иван Вигивски.

Той публикува в Телеграм пикселизирана снимка на тялото на дете в детска количка, пише БТА.

Само през последните дни руските атаки срещу Украйна отнеха живота на най-малко осем души и раниха около 60 други при удари в девет области на страната. На 16 октомври руски дронове поразиха Харков, Краматорск и други населени места, както и търговски центрове и енергийни обекти. Ударите оставиха над 1 милион души без електричество.

В нощта срещу 19 октомври Русия предприе една от най-мащабните си въздушни атаки от месеци, като изстреля 16 балистични ракети по Киев и околностите му и използва над 200 дрона срещу различни части на Украйна. При ударите загинаха най-малко четирима души, а енергийната инфраструктура беше сериозно засегната.