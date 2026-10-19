Инженерът на OpenAI, обвинен в шпионаж, поддържал контакт със саудитска кралска особа

Прокурорите твърдят, че е поставил тайно записващо устройство в заседателна зала на компанията

Бившият инженер на OpenAI, който според обвиненията е инсталирал усъвършенствано подслушвателно устройство в заседателна зала за ръководители на компанията, е поддържал тесни контакти с член на саудитското кралско семейство и е планирал да напусне САЩ и да замине за Рияд, когато властите са го арестували. Това заявиха федерални прокурори в съдебен документ, внесен в неделя, съобщава CBS News.

Абдулрахман Алфозан е обвинен, че е използвал инструменти с изкуствен интелект, за да разработва криптирани устройства за запис и да установява кои заседателни зали използват ръководители на OpenAI, държавни служители и бизнес партньори на компанията.

Саудитският гражданин е получавал годишна заплата от 385 000 долара в OpenAI, както и дялово възнаграждение на стойност 2,2 млн. долара при постъпването си в компанията през юли 2025 г.

В документ от 11 страници прокурорите посочват, че разследващите са открили доказателства, според които Алфозан може да е планирал да постави още подслушвателни устройства в офисите на OpenAI. Те разкриват също, че заподозреният е водил разговори в WhatsApp с неидентифициран член на саудитското кралско семейство, който многократно го е насърчавал да се върне в кралството и да се присъедини към саудитска инициатива в областта на изкуствения интелект.

От съдебния документ става ясно още, че разследващите са открили снимки на други потенциални места за наблюдение, вътрешни търсения, свързани със срещи между OpenAI и представители на саудитското правителство, както и бележки, подсказващи, че Алфозан е възнамерявал да прибере устройствата, преди да напусне компанията.

Според обвинението на 28 септември Алфозан е инсталирал „тайно устройство за аудиозапис в USB порт на гърба на телевизор в заседателна зала за ръководители на OpenAI, където устройството е останало най-малко няколко дни".

Прокурорите твърдят, че той е „модифицирал устройството, за да предотврати преноса на данни между него и телевизора, в който е било включено", а също така е „криптирал съдържанието, съхранявано на microSD картата на устройството".

В дните преди инсталирането на устройството Алфозан е използвал профил в чатбот с изкуствен интелект, принадлежащ на съпругата му, за да проучва как да модифицира записващото устройство. Според разследващите той е търсил информация как да:

- „изгради непрекъснато записващо устройство за звук";

- „улавя аудио от микрофон и да записва компресирани WAV файлове върху SD карта";

- „подобри качеството на звука и възможностите за слушане на живо";

- „разработи запис, задействан от реч";

- „добави достъп и управление през браузър", включително „слушане на живо";

- „криптира SD картата";

- „декриптира и възстановява записите от извадената карта".

Според прокурорите срещите в заседателната зала често включват обсъждане на строго поверителна техническа, търговска и стратегическа информация, включително собствените разработки на компанията, както и непублични данни за техническия напредък на OpenAI, стратегическите ѝ решения, възможностите, приоритетите, контактите с държавни институции и търговските отношения.

В съдебния документ се посочва, че разследващите са установили, че в дните около инсталирането на устройството ръководители на OpenAI са провеждали срещи с държавни служители именно в тази зала. Според обвинението действията на Алфозан „могат да представляват опасност за националната сигурност на Съединените щати".

Прокурорите разкриват също, че в мобилния телефон на заподозрения са открити снимки на поне още едно скрито записващо устройство, както и на електронно оборудване в други заседателни зали на OpenAI.

Според обвинението през 2025 и 2026 г. Алфозан е „поддържал честа комуникация чрез WhatsApp с член на саудитското кралско семейство", включително на 5 октомври 2026 г.

По данни на прокурорите членът на кралското семейство му е съобщил, че в Саудитска Арабия се създава инициатива в областта на изкуствения интелект, и го е убеждавал да се присъедини към нея.

„Саудитска Арабия се нуждае от теб повече, отколкото САЩ!", написал членът на кралското семейство в рамките на кампанията за привличането на Алфозан. Обвиняемият се съгласил, но заявил, че няма да напусне, преди да получи полагащите му се акции.

Алфозан бе арестуван на 9 октомври - три дни преди планираното му отпътуване от Сан Франциско за Рияд, Саудитска Арабия, заедно със съпругата му и тримесечния им син. Билетите били за еднопосочен полет.

Вместо него съпругата му и тримесечното им дете напуснали страната на следващия ден с билети за бизнес класа, закупени от служител на саудитската армия, твърдят прокурорите.

Преди ареста си Алфозан е планирал да излезе в двумесечен отпуск по бащинство, който е трябвало да започне през октомври 2026 г.

Според съдебния документ Алфозан няма предишни криминални прояви. Той е получил статут на постоянно пребиваващ в САЩ през септември 2020 г., след което е кандидатствал за американско гражданство. OpenAI го е уволнила след ареста му.

Изслушването по въпроса дали той да остане в ареста беше насрочено за понеделник пред федералния магистрат съдия Алекс Це.

Правителството настоява Алфозан да остане задържан до съдебния процес. Според прокурорите финансовите му възможности, контактите му и предполагаемата помощ от представители на саудитското правителство създават риск той да избяга от страната.