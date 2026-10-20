Иля Новиков (роден на 11 февруари 1982 г. в Москва) известен юрист, бивш руски, а настоящ украински адвокат, правозащитник и популярно телевизионно лице основно заради участието си в интелектуалния куиз "Что, где, когда" с майка украинка и баща руснак, обясни, че Зеленски не може да се кандидатира на следващи избори за президент.

Ето доводите му.

"Володимир Зеленски беше попитан дали би се кандидатирал за президент, ако Украйна има възможност да проведе избори. „Ако това се случи по време на войната – разбира се. Това е моя отговорност; длъжен съм да защитавам страната си от самото начало до края на тази война", заяви Володимир Зеленски.

Не, няма да го направите.

Член 103 от Конституцията гласи: „Едно и също лице не може да заема длъжността президент на Украйна за повече от два последователни мандата". Екипът на Зеленски се опитва да наложи идеята, че първите 8 години (или колкото и да се окажат) от неговото президентство, започнали през 2019 г., представляват „един единствен мандат" – с аргумента, че военното положение на практика „спира часовника", което означава, че колкото и време да мине, то просто не се брои.

Това е правна фантазия; тя няма абсолютно никаква основа. Впрочем, ако такъв „таймер за президентския мандат" действително съществуваше – такъв, който спира по време на военно положение – това би означавало, че Зеленски може да продължи да управлява още две години след края на войната, без да се провеждат избори. Причината е, че към 24 февруари 2022 г. от първия му мандат са оставали още две години. Никой обаче дори не се опитва да „продаде" тази теория на обществото, защото никой няма да ѝ повярва.

Конституцията на Украйна не съдържа подобна разпоредба по отношение на президента. Тя обаче предвижда такава възможност за Върховната рада. Член 83 съдържа изрична разпоредба относно удължаването на правомощията на парламента: „В случай че мандатът на Върховната рада на Украйна изтече по време на военно или извънредно положение, нейните правомощия се удължават до деня на първото заседание на първата сесия на Върховната рада на Украйна, избрана след отмяната на военното или извънредното положение".

Не търсете подобна разпоредба за президента в Конституцията; такава просто не съществува. Настоящата ситуация по отношение на легитимността на Зеленски представлява импровизация – принудителен, временен компромис. Тя се основава 90% на разбирането, че дори кратък вакуум във властта по време на тази война би могъл да ни погуби; останалите 10% се опират на формулировка от член 108 на Конституцията: „Президентът на Украйна изпълнява своите правомощия, докато новоизбраният президент на Украйна встъпи в длъжност". Тази разпоредба не засяга конкретно сегашната ни ситуация; тя не отчита условията на военно положение, не установява специални правила за такъв сценарий, нито пък разширява правомощията на президента по начина, по който член 83 разширява правомощията на Радата. Тя единствено определя момента на предаване на властта. По същество, през май 2024 г. – когато изтече мандатът на Зеленски, получен на изборите през 2019 г. – мнозинството от обществото и елитите просто се съгласиха, че е „по-добре да не се клати лодката". Като всеки конституционно-политически компромис, тази договореност е подложена на ерозия. С нарастването на общественото разочарование от Зеленски и с отдалечаването във времето от 2024 г., тази договореност става все по-нестабилна. В един момент цялата тази конструкция може просто да престане да функционира. Ситуацията с Върховната рада е различна: дори тя да има 0% подкрепа, тя остава 100% легитимна. В това се състои разликата между един *де факто* компромис и писмена конституционна разпоредба.

Що се отнася до бъдещите избори, Зеленски загуби правото да участва в тях на 20 май 2024 г. – първия ден от шестата година на неговото непрекъснато управление. Произходът на думата „последователно" (*podryad*), която следва израза „два мандата" в член 103 от Конституцията на Украйна от 1996 г. – както и връзката ѝ с Конституцията на Русия от 1993 г. – е интересна тема за отделна дискусия. Както и да е, тази дума присъства в текста. За Централната избирателна комисия това означава, че ако Зеленски се опита да се регистрира като кандидат, тя е длъжна да отхвърли молбата му. Ако бъде избран, той би заемал поста президент на Украйна в продължение на повече от 10 последователни години. В свое решение от 15 май 2014 г. Конституционният съд пояснява, че изразът „президентски мандат" не означава нищо друго, освен „пет години". Не съществува понятие като осемгодишен президентски мандат – нито деветгодишен.

Освен това, популисткият лозунг – „само народът на Украйна може да реши кой да бъде президент" – тук е неприложим. Конституционните ограничения на мандатите съществуват именно за да предпазят страната от диктатори, ползващи се с народна подкрепа. Народът може и да иска да избере своя предпочитан лидер за трети или четвърти мандат, но Конституцията го забранява – и с право, както показва мрачната история на упадъка на демокрацията. Ако Володимир Зеленски наистина възнамерява да се кандидатира отново през 2027 г. – или когато и да се проведат следващите избори – той трябва да подаде оставка още преди началото на предизборната кампания. Той обаче няма да го направи, тъй като имунитетът му срещу наказателно преследване би отпаднал незабавно, а заедно с него – и влиянието му. И той е напълно наясно с това."

Новиков завършва с отличие Руската академия за правосъдие (днес Руски държавен университет по правосъдие) през 2004 г. и започва да преподава там. Натрупва огромна популярност с участието си в силно резонансни и политически оцветени дела. Той защитава украинката и военен летец Надежда Савченко, режисьора Олег Сенцов, руски опозиционери и активисти, включително Егор Жуков и дела, свързани с ФБК (Фонд за борба с корупцията), бившия украински президент Петро Порошенко (от 2019 г. насам).

Напоследък защитава и Сергей Кузнецов, украински гражданин, разследван в Германия във връзка с диверсията срещу газопроводите „Северен поток".