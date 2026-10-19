Хутите: Атакувахме петролни обекти и летища в Саудитска Арабия

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Свързаните с Иран йеменски бунтовници хути заявиха днес, че са атакували няколко обекта в Саудитска Арабия, сред които съоръжение на петролната компания „Арамко", петролно находище и международни летища, предаде Ройтерс.

По информация на хутите сред мишените са били съоръжение на „Арамко" в пристанищния град Янбу, петролното находище „Шайба", международните летища в Рияд и Абха, както и военни обекти.

Властите в Саудитска Арабия засега не са коментирали изявлението на йеменските бунтовници, пише БТА.

Ройтерс отбелязва, че не е успяла да потвърди информацията за атаките, разпространена от хутите, чрез независими източници.

ЗОт началото на октомври 2026 г. хутите засилиха атаките срещу саудитски летища и петролна инфраструктура, а на 11 октомври удар по международното летище в Рияд причини смъртта на 13 души според информация на Ройтерс. На 13 октомври Саудитска Арабия нанесе удари по цели в йеменската столица Сана, след като коалицията, водена от кралството, предупреди цивилните да стоят далеч от петролно депо.

Ескалацията е свързана с подновяването на войната в Йемен и подкрепата на Рияд за правителствените сили, които се сражават срещу хутите. Напрежението се разраства и на фона на конфронтацията между САЩ и Иран. На 18 октомври Египет заяви готовност да окаже необходимата подкрепа на Саудитска Арабия за защитата ѝ, ако кралството поиска това.