Зеленски обсъди възможностите за ускоряване на доставките на „Пейтриът“ с US компания

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Украинският президент Володимир Зеленски обсъди с представители на американската оръжейна компания „Локхийд Мартин" възможностите за ускоряване на доставките на системи за противовъздушна отбрана „Пейтриът", които са от жизненоважно значение за прехващането на балистични ракети при руските въздушни атаки, предаде Ройтерс.

„Техните системи „Пейтриът" и самолетите Ф-16 играят важна роля в защитата от руски балистични ракети и дронове с реактивни двигатели", написа Зеленски в комуникационната платформа „Телеграм".

„Ситуацията точно сега не е лека и по двата фронта. Обсъдихме въпроса как бихме могли да увеличим доставките", добави украинският президент, цитиран от БТА.

Искането на украинският държавен глава идва на фона на сериозен недостиг на ракети-прехващачи за украинската противовъздушна отбрана. На 16 октомври Зеленски заяви, че Украйна вече не е сред основните приоритети при разпределянето на ракетите PAC-2 и PAC-3 за „Пейтриът", тъй като голяма част от доставките са насочени към Близкия изток.

Днес Русия нанесе мащабен удар срещу Украйна с балистични ракети и над 200 дрона, като атаките засегнаха и енергийната инфраструктура. Зеленски настоя съюзниците му да ускорят доставките, като посочи, че наличните запаси от ракети на Украйна са силно ограничени.