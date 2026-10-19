Италия обмисля въвеждане на полицейски час след размириците в няколко града

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Италианската министър-председателка Джорджа Мелони свика днес извънредна правителствена среща за обсъждане на мерки срещу насилствените размирици в Милано, предаде Ройтерс.

Кабинетът обмисля въвеждането на полицейски час и премахването на пътните блокади, издигнати от демонстрантите, съобщиха представители на правителството, съобщава БТА.

Очаква се още утре правителството да издаде указ, с който да „реагира решително" на безредиците и разграбването на магазини в няколко италиански града, сред които Милано, Торино и Болоня.

До насилието се стигна след няколко дни на мирни протести в Италия срещу високите разходи за живот. На площада пред Миланската катедрала демонстранти, предимно младежи, облечени в черно и с маски на лицата, започнаха да чупят витрини и да разграбват стоки от магазините.

Полицията е задържала над 270 души, повечето от които непълнолетни. Най-малко 14 служители на реда са били ранени при размириците.

Подобни мерки вече бяха предприети и във Франция, където премиерът Себастиен Льокорню поиска от местните власти да въведат частичен полицейски час в районите, засегнати от насилието през уикенда.

В Париж ограниченията обхващат площада „Република" и търговския район около халите и са в сила от 23 ч. до 7 ч. българско време. Властите се опитват да защитят магазините и обществените сгради след погромите и грабежите в редица градове. Льокорню заяви, че при необходимост може да бъде обявено и извънредно положение, но засега смята местните ограничения за по-подходящи.