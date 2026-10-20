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Тръмп: Време е Зеленски да намери някой друг да преговаря

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Доналд Тръмп. СНИМКА: АРХИВ

"Може би е време за Зеленски да намери някой друг да преговаря" за прекратяване на войната с Русия. Това каза американският президент Доналд Тръмп пред журналисти.

На 10 октомври той призова Украйна да смени президента си, припомня Ройтерс, цитиран от БТА.

Американският държавен глава каза също пред журналисти, че Русия се e държала "добре" по отношение на Украйна. „Те не правят кой знае какво", каза той.

Тръмп добави, че САЩ продължават да споделят разузнавателна информация с Украйна и посочи, че ще обмисли да позволи да украинците да останат под временно защитен статут в САЩ до края на войната.

Доналд Тръмп. СНИМКА: АРХИВ

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