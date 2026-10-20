Зеленски: Решенията на американската страна са трудни за обяснение

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"Всичко се свежда до отказа на Путин да сложи край на тази война и до решения на американската страна, които са трудни за обяснение между приятели".

Това каза украинският президент Володимир Зеленски по време на среща с делегация на Конгреса на САЩ, предава Ройтерс, цитиран от БТА.

Украинският президент посочи, че Киев не е получил пълни обяснения за ограниченията, наложени върху употребата на системата "Старшилд", необходима за организиране на някои удари с дронове и защита от руски атаки, особено от високоскоростни дронове с реактивен двигател.

В коментари, направени във видео в платформата Телеграм, Зеленски добави, че в три случая миналата седмица Украйна не е получила предварително предупреждение за атака, което обикновено се предоставя от нейните партньори.

"Ние също знаем, че за съжаление Пентагонът бави доставката на ракетите, за които наш партньор вече е платил чрез програмата ПЪРЛ", посочи Зеленски.

Той заяви, че според информацията, с която разполага, една доставка на ракети очаква подписа на американския министър на отбраната Пийт Хегсет.

"Всичко това предполага, че са взети някои политически решения за намаляването на подкрепата за нас", каза украинският президент.

Зеленски също добави, че Украйна ще прекрати ударите срещу руски петролни рафинерии за 30 дни, както поиска американският президент Доналд Тръмп, ако Вашингтон снабди Киев с ракети-прехващачи за антиракетните системи "Пейтриът".

Той заяви и че се надява украинска делегация да се срещне в близките дни с американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър в Норвегия.