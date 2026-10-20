Пратениците на Тръмп идват в Норвегия за нов кръг преговори

Пратениците на американския президент Доналд Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Къшнър ще пътуват за Норвегия тази седмица за нов кръг преговори за прекратяване на войната в Украйна.
Това предава Ройтерс, позовавайки се на трима запознати с пътуването, пише БТА.
Двама от тях казаха, че очакват украинският президент Володимир Зеленски също да се присъедини към срещата. Те посочиха, че плановете са предварителни и могат да се променят.
Белият дом досега не е коментирал официално.
Срещите идват на фона на повишеното напрежение между Вашингтон и Киев.
Украйна заяви, че скоростта на нейната военна сателитна система "Старшилд", собственост на "СпейсЕкс", е била намалена поради политическо решение на САЩ и че Вашингтон е ограничил споделянето на разузнавателна информация, както и бави доставката на ракети за противовъздушна отбрана за системите "Пейтриът", за които други държави са платили.
Тръмп обвини Зеленски, че отказва да води мирни преговори с Русия, а снощи добави, че може би е време украинският лидер "да наеме някой друг да преговаря".