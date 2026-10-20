Анти-израелски активист е задържан за прегазването на австралийската депутатка Хелън Хейнс

43-годишният Брендън Нюджънт е арестуван по подозрение, че умишлено е прегазил австралийската депутатка Хелън Хейнс. Жената е в критично състояние след тежкия инцидент в щата Виктория. Мъжът е идентифициран като радикален активист срещу Израел и борец за опазване на околната среда, съобщава "Дейли мейл".

Хейнс, независим депутат с центристки позиции, е била блъсната от автомобил пред парламентарния си офис в понеделник следобед. При удара тя е получила тежки травми на долните крайници, довели до ампутацията на единия ѝ крак. Лекарите продължават борбата за спасяването на другия.

43-годишният Брендън Нюджънт е арестуван по подозрение в умишлено блъскане с автомобил на австралийската депутатка Хелън Хейнс в щата Виктория. Политикът е в критично състояние с тежки травми на долните крайници, а лекарите се борят да спасят единия ѝ крак, след като другият е бил ампутиран вследствие на инцидента.

Хейнс, независим депутат с центристки позиции, е била ударена от автомобил пред парламентарния си офис в понеделник следобед. По информация от свидетели бял джип „Тойота Ленд Крузър" преминал покрай нея, докато тя вземала вещи от багажника на колата си. След това шофьорът направил обратен завой и я блъснал два пъти.

Австралийският премиер Антъни Албанезе съобщи, че депутатката е претърпяла спешна операция в Мелбърн през нощта, но остава в критично състояние.

На помощ на пострадалата се притекъл местният фризьор Рики Джефрис, който повалил шофьора на земята и го задържал до пристигането на полицията. При проверката на заподозрения бил открит сгъваем нож, съобщават публикации по случая.

Нюджънт остава в полицейски арест, като предстои да му бъде направена оценка на психичното състояние преди официалния разпит. Австралийските антитерористични служби също продължават разследването.

Случаят привлече внимание и заради публикации в социалните мрежи, свързвани със заподозрения. В тях се откриват критики към действията на Израел във войната в Газа, както и позиции по екологични въпроси, включително срещу дърводобива.

Профил в социалната мрежа X, свързван с името на Нюджънт, е публикувал остри критики към австралийския премиер и външния министър Пени Уонг заради позициите им по конфликта в Близкия изток. Според публикации по случая профилът е коментирал и призивите за прекратяване на огъня в Газа.

Полицията обаче подчертава, че на този етап е твърде рано да се правят заключения за политическите възгледи на заподозрения или за възможните мотиви за предполагаемото нападение.

„Основният фокус на разследването е да установим защо и как се е случило това и дали става дума за умишлено действие", заяви изпълняващият длъжността суперинтендант Ашли Мейсън.

Австралийските власти потвърдиха, че Нюджънт е бил известен на полицията, но не е бил обект на засилено внимание през последните месеци.

Хелън Хейнс е избрана за депутат през 2019 г. Тя подкрепя по-амбициозни мерки срещу климатичните промени, включително цел за 50% възобновяема енергия до 2030 г. Депутатката също така е призовавала Австралия да наложи санкции на Израел, да засили натиска върху правителството на Бенямин Нетаняху и да настоява за незабавно и трайно примирие в Газа.

Като част от разследването се проверява и автомобилът, използван при инцидента. Снимка на „Тойота Ленд Крузър" от 1997 г., публикувана през 2018 г. в профил в X, свързван със заподозрения, показва регистрационен номер, който според публикациите съвпада с този на автомобила от инцидента. Полицията е потвърдила, че няма данни превозното средство да е било обявено за откраднато.

Разследването продължава, а мотивите за предполагаемото нападение все още не са установени.