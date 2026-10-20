Анти-израелски активист е задържан за прегазването на австралийската депутатка Хелън Хейнс

43-годишният Брендън Нюджънт е арестуван по подозрение, че умишлено е прегазил австралийската депутатка Хелън Хейнс. Жената е в критично състояние след тежкия инцидент в щата Виктория. Мъжът е идентифициран като радикален активист срещу Израел и борец за опазване на околната среда, съобщава "Дейли мейл".
Хейнс, независим депутат с центристки позиции, е била блъсната от автомобил пред парламентарния си офис в понеделник следобед. При удара тя е получила тежки травми на долните крайници, довели до ампутацията на единия ѝ крак. Лекарите продължават борбата за спасяването на другия.
43-годишният Брендън Нюджънт е арестуван по подозрение в умишлено блъскане с автомобил на австралийската депутатка Хелън Хейнс в щата Виктория. Политикът е в критично състояние с тежки травми на долните крайници, а лекарите се борят да спасят единия ѝ крак, след като другият е бил ампутиран вследствие на инцидента.
Хейнс, независим депутат с центристки позиции, е била ударена от автомобил пред парламентарния си офис в понеделник следобед. По информация от свидетели бял джип „Тойота Ленд Крузър" преминал покрай нея, докато тя вземала вещи от багажника на колата си. След това шофьорът направил обратен завой и я блъснал два пъти.
Австралийският премиер Антъни Албанезе съобщи, че депутатката е претърпяла спешна операция в Мелбърн през нощта, но остава в критично състояние.
На помощ на пострадалата се притекъл местният фризьор Рики Джефрис, който повалил шофьора на земята и го задържал до пристигането на полицията. При проверката на заподозрения бил открит сгъваем нож, съобщават публикации по случая.
Нюджънт остава в полицейски арест, като предстои да му бъде направена оценка на психичното състояние преди официалния разпит. Австралийските антитерористични служби също продължават разследването.
Случаят привлече внимание и заради публикации в социалните мрежи, свързвани със заподозрения. В тях се откриват критики към действията на Израел във войната в Газа, както и позиции по екологични въпроси, включително срещу дърводобива.
Профил в социалната мрежа X, свързван с името на Нюджънт, е публикувал остри критики към австралийския премиер и външния министър Пени Уонг заради позициите им по конфликта в Близкия изток. Според публикации по случая профилът е коментирал и призивите за прекратяване на огъня в Газа.
Полицията обаче подчертава, че на този етап е твърде рано да се правят заключения за политическите възгледи на заподозрения или за възможните мотиви за предполагаемото нападение.
„Основният фокус на разследването е да установим защо и как се е случило това и дали става дума за умишлено действие", заяви изпълняващият длъжността суперинтендант Ашли Мейсън.
Австралийските власти потвърдиха, че Нюджънт е бил известен на полицията, но не е бил обект на засилено внимание през последните месеци.
Хелън Хейнс е избрана за депутат през 2019 г. Тя подкрепя по-амбициозни мерки срещу климатичните промени, включително цел за 50% възобновяема енергия до 2030 г. Депутатката също така е призовавала Австралия да наложи санкции на Израел, да засили натиска върху правителството на Бенямин Нетаняху и да настоява за незабавно и трайно примирие в Газа.
Като част от разследването се проверява и автомобилът, използван при инцидента. Снимка на „Тойота Ленд Крузър" от 1997 г., публикувана през 2018 г. в профил в X, свързван със заподозрения, показва регистрационен номер, който според публикациите съвпада с този на автомобила от инцидента. Полицията е потвърдила, че няма данни превозното средство да е било обявено за откраднато.
Разследването продължава, а мотивите за предполагаемото нападение все още не са установени.
Anti Israel activist who deliberately rammed independent MP with his Toyota Land Cruiser and left her fearing she will lose a leg has been identified. Brendan Nugent, 43, an anti Israel activist and radical environmentalist who posts about Gaza and calls himself a plant person, did a U turn in his Toyota LandCruiser and rammed Helen Haines outside her Wangaratta office then reversed and hit her again. The 65 year old grandmother and independent MP for Indi suffered severe lower body injuries and remains in critical condition after emergency surgery. No charges have been laid yet.— 𝔾𝕣𝕚𝕗𝕥𝕪 (@TheGNPE) October 20, 2026