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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23763702 www.24chasa.bg

Човек е убит при стрелба в Охайо

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Кълъмбъс, Охайо, САЩ

Един човек беше убит при стрелба близо до джамия в квартал на Кълъмбъс - главния град на американския щат Охайо. 

Убитият няма връзка с религиозния храм, нито с хората, които са били в него, предаде Асошиейтед прес, цитиран от БТА.

Федералните и местните власти отцепиха района, след като в публикация в социалната мрежа Екс властите съобщиха, че полицията е отговорила на сигнал за стрелба в джамия, северно от центъра на Кълъмбъс.

По-късно полицията уточни, че стрелбата е извършена на паркинга на жилищен блок, разположен до джамията, без да даде повече подробности.

"Това не е нападение срещу джамията. Не искаме да правим заключения, но е много важно да изясним, че тази стрелба няма нищо общо с нападение срещу джамията", заяви Джеймс Фука от полицията в Кълъмбъс пред медиите и уточни, че става въпрос за "спор по неизвестна причина между няколко лица, живеещи в жилищния блок".

"Един човек е починал, вероятно от огнестрелна рана, получена по време на престрелка", добави Фука.

Според изявлението на специализираните полицейски сили, разположени на мястото, "първоначалната информация сочи, че хора, присъствали на погребение, са си тръгнали от джамията "Алрахма", когато е подаден сигнал за стрелба от неизвестен брой лица" наблизо.

Кълъмбъс, Охайо, САЩ

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