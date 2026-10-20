Българка в Испания: Бяхме предупредени за валежите, но никой не повярва

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Имаше код жълто, а за следващия ден - червено. Бяхме предупредени, но никой не повярва.

Това разказа пред Нова тв българката Цветелина Иванова, която живее в един от най-засегнатите от проливните дъждове в испанския град Олива.

Започна да вали цяла вечер, към 4-5 часа се изля, разказа тя. Валежите в Източна Испания на места са достигали 600-700 литра на квадратен метър.

Самата тя има къща на плажа, в която е имало гости в този момент, 5 жени, те са били откъснати, не е имало достъп до тях.

Вчера правихме 3 опита да стигнем до къщата ни, не успяхме. Най-вероятно водата вече се е оттекла, разказа Иванова. Тя и семейството й са пострадали с къща и две коли, които са потопени под вода. Всичко е застраховано и очаква щетите да бъдат покрити.

Имаше много хеликоптери, хората на места бяха качени върху покривите. Няма достъп от градчето до плажа, където също има къщи, за да бъдат евакуирани хората. Те бяха изплашени, но имаше голяма организация - военни, хеликоптери, за този малък град. За съжаление, има две жертви, възрастни хора, разказа Иванова.

За момента сме спокойни, защото не предстоят валежи, но беше много страшно, допълни тя.