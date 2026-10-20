ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Премиерът на Нидерландия и партньорът му чакат беб...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23763726 www.24chasa.bg

Пийт Хегсет се е срещнал с Нетаняху на необявено посещение

2304
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Министърът на отбраната Пийт Хегсет Снимка: Екс/ @PeteHegseth

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет се е срещнал с израелския премиер Бенямин Нетаняху на необявено посещение в Израел вчера.

Това предава Ройтерс, позовавайки се на изданието "Аксиос", пише БТА.

Визитата се провежда осем дни преди парламентарните избори в Израел и на фона на разговорите между САЩ и Израел за евентуално възобновяване на мащабните военни операции срещу Иран, отбелязва изданието.

Пентагонът и израелското посолство в САЩ отказваха коментар, пише "Аксиос" и допълва, че канцеларията на израелския премиер също не е отговорила на искането за коментар.

Според прогнозите религиозно-националистическата коалиция на Нетаняху ще загуби управляващото си мнозинство, макар че опозицията също може да срещне трудности при съставянето на правителство.

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс обаче отказа да подкрепи израелския премиер в интервю, дадено вчера, заявявайки, че не се намесва в израелските избори.

"Аз подкрепям американски кандидати и съм фокусиран върху междинните избори", заяви Ванс, който пътува до Будапеща и подкрепи Виктор Орбан преди изборите в Унгария по-рано тази година.

Министърът на отбраната Пийт Хегсет Снимка: Екс/ @PeteHegseth

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

MILA.BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Тайните на подземната Матера (Видео)