Пийт Хегсет се е срещнал с Нетаняху на необявено посещение

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Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет се е срещнал с израелския премиер Бенямин Нетаняху на необявено посещение в Израел вчера.

Това предава Ройтерс, позовавайки се на изданието "Аксиос", пише БТА.

Визитата се провежда осем дни преди парламентарните избори в Израел и на фона на разговорите между САЩ и Израел за евентуално възобновяване на мащабните военни операции срещу Иран, отбелязва изданието.

Пентагонът и израелското посолство в САЩ отказваха коментар, пише "Аксиос" и допълва, че канцеларията на израелския премиер също не е отговорила на искането за коментар.

Според прогнозите религиозно-националистическата коалиция на Нетаняху ще загуби управляващото си мнозинство, макар че опозицията също може да срещне трудности при съставянето на правителство.

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс обаче отказа да подкрепи израелския премиер в интервю, дадено вчера, заявявайки, че не се намесва в израелските избори.

"Аз подкрепям американски кандидати и съм фокусиран върху междинните избори", заяви Ванс, който пътува до Будапеща и подкрепи Виктор Орбан преди изборите в Унгария по-рано тази година.