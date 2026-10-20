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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23763749 www.24chasa.bg

„Вашингтон пост“: Хегсет не е одобрил доставката на ракети „Пейтриът“ за Украйна

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Ракети прехващачи "Пейтриът"

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп не одобри доставката на ракети-прехващачи за системите за противовъздушна отбрана "Пейтриът" за Украйна.

Това съобщава в. "Вашингтон пост", цитиран от БТА.

Според информация на изданието министърът на отбраната Пийт Хегсет до този момент не е одобрил доставката на ракети за Украйна от други страни.

Той не е блокирал тази доставка, но не е завършил и необходимите процедури за нейното одобрение, уточнява "Вашингтон пост".

Боеприпасите се произвеждат в САЩ и се изпращат в чужбина в съответствие със споразумение, съгласно което предаването на трети страни изисква съгласието на Вашингтон.

Миналата седмица Си Ен Ен съобщи, че запасите от ракети за системите "Пейтриът", използвани от Киев за защита на страната от руските атаки с дронове и ракети, са изчерпани.

Именно заради тези действия украинският президент Зеленски коментира, че решенията на американската страна са трудни за обяснение.

"Ние също знаем, че за съжаление Пентагонът бави доставката на ракетите, за които наш партньор вече е платил чрез програмата ПЪРЛ", посочи Зеленски.

"Всичко това предполага, че са взети някои политически решения за намаляването на подкрепата за нас", каза украинският президент.

Ракети прехващачи "Пейтриът"

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