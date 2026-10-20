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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23763775 www.24chasa.bg

Флорида издаде заповед за арест на Раул Кастро заради случай от 1996 г.

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Раул Кастро КАДЪР: Екс/@Osint613

Американският щат Флорида издаде заповед за арест на бившия кубински лидер Раул Кастро във връзка със свалянето от кубинските Военновъздушни сили на малък самолет, собственост на организация на кубинци в изгнание, през 1996 г.

"Това, което се случи, не беше инцидент. То беше убийство", каза главният прокурор на Флорида Джеймс Ътмайър снощи, след като обяви обвиненията и щатската заповед за арест, предадоха ДПА и БТА.

При свалянето на самолета загинаха четирима души, трима от които бяха американски граждани. Машината беше собственост на неправителствената организация „Братя на помощ" (Hermanos al Rescate), базирана в Маями.

През май правителството на САЩ повдигна обвинения срещу 95-годишния Кастро.

"Тук, в щата Флорида, можем да внесем наши собствени обвинения", заяви Ътмайър на пресконференция. "Жителите на Маями чакат твърде дълго за справедливост", добави той.

По-малкият брат на революционния лидер Фидел Кастро (1926-2016 г.) беше министър на отбраната в социалистическата карибска държава, когато самолетът беше атакуван.

Хавана заяви, че машината е навлязла в кубинското въздушно пространство. Международната организация за гражданско въздухоплаване прие заключение, че самолетът се е намирал над международни води, когато е бил свален.

Отношенията между САЩ и Куба от години са обтегнати. Ситуацията се влоши при президента Доналд Тръмп заради наложените санкции и петролно ембарго, припомня ДПА.

Раул Кастро бе министър на отбраната в продължение на 50 години, а след това бе лидер на страната от 2006 до 2018 г. В момента публичните му появи са редки.

Раул Кастро КАДЪР: Екс/@Osint613

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