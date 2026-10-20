Професор Джефри Хинтън: Изкуственият интелект вече показва признаци на съзнание

Кръстникът на изкуствения интелект на съвременния изкуствен интелект предупреди, че човечеството може да бъде унищожено, ако не намери начин да контролира развитието на технологията. Професор Джефри Хинтън, носител на Нобелова награда за физика, смята, че AI вече демонстрира признаци, които повдигат въпроса за възможното наличие на съзнание.

Той предупреди, че хората трябва да се сприятелят с роботите, ако не искат да бъдат унищожени. Според него технологията вече проявява признаци на „съзнание", съобщава "Дейли мейл".

Хинтън, който е сред водещите изследователи в областта на изкуствените невронни мрежи, смята, че съвременните системи с изкуствен интелект вече демонстрират признаци, които поставят въпроса за възможното наличие на съзнание.

„Съзнанието и осъзнатостта са почти едно и също нещо", посочва ученият, цитиран от британския вестник „Телеграф".

Според него, ако интелигентността е основание за предоставяне на права, обществото ще трябва да преосмисли отношението си към машините, особено ако те станат по-интелигентни от хората.

„Трябва да ги направим така, че наистина да ги е грижа за нас. Ако не го направим, сме обречени", предупреждава Хинтън.78-годишният учен признава, че опасенията му за развитието на изкуствения интелект са свързани и с личния му живот.

На въпрос дали се тревожи за бъдещето на технологията, той отговаря кратко: „Да, защото имам деца".

През 2023 г. Хинтън напусна Google, за да може по-свободно да говори за рисковете, свързани с изкуствения интелект. Той многократно е предупреждавал, че системи, които надминават човешките способности, могат да се превърнат в сериозна заплаха, ако не бъдат разработени надеждни механизми за контрол.

Според него човечеството трябва да намери решение, преди машините да станат значително по-интелигентни и по-могъщи от хората.

„Ако не успеем да намерим начин да оцелеем в свят, в който те са много по-умни и по-могъщи от нас, сме обречени", заяви той в свое по-ранно изказване.

Хинтън призовава за по-сериозен регулаторен натиск върху технологичния сектор и предупреди, че не бива да се допуска развитието на AI да се ръководи единствено от стремежа към иновации и печалби.Предупрежденията на учения идват на фона на разногласията между водещи фигури в технологичната индустрия относно необходимостта от по-строги правила.

Главният изпълнителен директор на OpenAI Сам Алтман, който в миналото призоваваше за регулиране на изкуствения интелект, впоследствие изрази опасения, че прекомерните ограничения могат да попречат на иновациите.

В изказване пред американския Сенат Алтман предупреди, че регулации, подобни на някои от действащите в Европейския съюз, могат да имат сериозни отрицателни последици за развитието на индустрията.

„Имаме нужда от пространство, за да иновираме и да действаме бързо", заяви той.

Според Хинтън обаче подобен подход крие рискове, тъй като може да забави въвеждането на предпазни мерки до момента, в който опасностите вече са се проявили.

Ученият настоява да има противотежест на позициите в технологичния сектор, според които изкуственият интелект трябва да се развива с минимална регулация.Дискусията за потенциалните рискове от изкуствения интелект се засилва и заради предупреждения от самите компании, които разработват подобни системи.

Миналия месец изследователят Джейкъб Коксън напусна Anthropic — компанията, създател на чатбота Claude. В публикация в социалната мрежа X той изрази опасения, че развитието на неконтролируеми системи може да застраши човечеството.

„Хората, които създават изкуствен интелект, искрено вярват, че той може да ни унищожи до края на десетилетието. Това не е рекламен трик", написа той.

По-рано тази година и еволюционният биолог Ричард Докинс заяви, че чатботовете заслужават сериозно внимание в дебата за машинното съзнание. След два дни взаимодействие с Claude той постави под въпрос критериите, по които се определя дали една система може да бъде смятана за съзнателна.

„Моята позиция е следната: ако тези машини не са съзнателни, какво още би било необходимо, за да ви убедим в противното?", коментира Докинс.

Важно е обаче да се отбележи, че способността на AI системите да водят убедителни разговори или да променят поведението си не е научно доказателство, че притежават субективни преживявания. Въпросът дали машините могат да развият съзнание остава предмет на научни и философски спорове.

Въпреки сериозните си опасения Хинтън признава, че продължава да използва изкуствен интелект в ежедневието си, предимно за обикновени задачи.

Фестивалът Starmus събира учени, изследователи, музиканти и артисти за дискусии, посветени на астрономията, космическите изследвания, изкуството и природните науки. Предупрежденията на Хинтън отново поставиха в центъра на вниманието един от най-важните въпроси пред съвременното общество: как да се възползваме от възможностите на изкуствения интелект, без да допуснем той да се превърне в заплаха за собственото ни бъдеще.