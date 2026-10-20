ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Премиерът на Нидерландия и партньорът му чакат беб...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23763834 www.24chasa.bg

Кличко: Путин иска Украйна да капитулира, но това никога няма да се случи

3920
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Кметът на Киев Виталий Кличко. СНИМКА: Личен профил във Фейсбук

Кметът на Киев Виталий Кличко снощи отправи спешен апел за европейска солидарност с Украйна в борбата ѝ срещу руската инвазия.

"Ние не искаме война в Европа никога повече. Мирът изисква нашата споделена отговорност. Свободата се нуждае от хора, които застават един до друг", заяви 55-годишният Кличко във видео обръщение към церемония по награждаване в Берлин, предаде ДПА и БТА.

Кметът на Киев каза, че първоначално е планирал да пътува до германската столица, за да получи лично присъдената му награда "Европейско бъдеще", но ситуацията в украинската столица се е влошила толкова много, че се е наложило да остане в града.

Украйна се отбранява срещу пълномащабна руска инвазия от над четири и половина години с подкрепа от Запада.

Бившият световен шампион по бокс каза, че денонощно е свидетел на това колко тежки са станали руските атаки, насочени срещу мостове, електроцентрали, училища, детски градини, болници и жилищни сгради.

Кличко обвини руският президент Владимир Путин, че се стреми да бомбардира Украйна, за да принуди жителите да напуснат градовете си.

Путин иска да създаде "милиони бежанци в Европа" с надеждата, че Европа ще изостави Украйна и ще я принуди да капитулира, каза той. "Но това никога няма да се случи", добави Кличко.

Кметът на Киев постави въпрос защо мечтата на Украйна за европейско бъдеще трябва да дойде на толкова висока цена, добавяйки, че надеждата за споделено бъдеще в Европа дава на много украинци сили да не се предават.

Видео посланието му беше посрещнато с бурни аплодисменти и овации със ставане на крака.

Наградата "Европейско бъдеще", връчвана под патронажа на германския вицеканцлер Ларс Клингбайл, отличава хора, които се застъпват за свободата, човешките права, солидарността и многообразието, като същевременно укрепват европейското единство.

Журито заяви, че усилията на Кличко са надхвърлили защитата на града и страната му, описвайки работата му като защита на правото на хората да живеят свободно и да определят собственото си бъдеще.

Кметът на Киев Виталий Кличко. СНИМКА: Личен профил във Фейсбук

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Русия

Последно от

MILA.BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Тайните на подземната Матера (Видео)