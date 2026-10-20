Трима убити и шестима ранени при руски удари по Киевска област

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Среднощни руски удари отнеха живота на трима души в Киевска област. Шестима души бяха ранени.

При руските удари са били поразени производствена сграда и склад, като там е избухнал пожар, който е вече е потушен.

Това предаде Ройтерс, като се позова на службите за спешно действия на региона, пише БТА.

Вчера руска атака с дрон отне живота на шестима души, сред които три деца, в парк в село в североизточната украинска Харковска област, предаде Ройтерс, позовавайки се на началника на областната военна администрация Олег Синегубов.

При удара, нанесен югозападно от град Харков, са ранени още 15 души, съобщи по-рано Синегубов в публикация в приложението Телеграм.

Дронът е поразил парка в момент, когато там семейства са играели с децата си,