Рубио отива в Индия, може би ще подпише търговско споразумение

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио пристига на посещение в Индия днес. През последните дни Рубио и други официални представители заявиха, че всеобхватното търговско споразумение между двете държави е почти финализирано. Това засилва вероятността то да бъде подписано по време на визитата на държавния секретар в Индия.

Миналия петък Тръмп премахна една потенциална пречка пред споразумението, като се отказа от възможността да наложи мита, които биха наказали Делхи за мащабните покупки на руски суров петрол, предаде Ройтерс, цитиран от БТА.

По време на двудневното си посещение в Мумбай и Джамнагар, в западната част на Индия, Рубио се очаква да се срещне с представители на правителството и бизнеса, сред които външният министър Субраманям Джайшанкар и милиардерът Мукеш Амбани, председател на „Рилаянс индъстрийс" - компания, която управлява в Джамнагар най-големия рафиниращ комплекс в света.

Съгласно законодателство, подписано от Тръмп през септември, администрацията има право да наложи мита в размер до 100% върху вноса от петте най-големи купувачи на руски петрол. Индия е сред тях и заема второ място в списъка след Китай.

Решението на Тръмп да се откаже от прилагането на всички съществени разпоредби на този закон предизвика недоволство както сред демократите, така и сред републиканците. Те настояват той да засили икономическия натиск върху Москва заради войната ѝ срещу Украйна.

През последните дни Рубио заяви, че усилията за финализиране на търговското споразумение с Индия са били един от факторите за решението да не се налагат тези мита.

Той също така посочи, че Индия диверсифицира източниците си на внос, като намалява зависимостта си от руския суров петрол, въпреки че продължава да купува милиони барели руски петрол дневно.

По думите му администрацията започва 60-дневен период на преразглеждане, през който ще обмисли какви нови мита, ако изобщо има такива, да въведе.

„Има държави като Индия, например, които доброволно са диверсифицирали енергийния си микс, но продължават да получават значителна част от енергията си от Русия, защото е трудно да преминеш от един източник към друг за един ден", заяви Рубио в неделя. „Но Индия е и важен съюзник и партньор на САЩ", допълни той.

В миналото администрацията на Тръмп е оказвала натиск върху Индия да намали вноса на руски петрол. Миналата седмица обаче САЩ сключиха сделка с Русия за внос на дизелово гориво с цел понижаване на вътрешните цени на горивата преди междинните избори в САЩ. Това поставя под въпрос доколко ограничаването на руския петрол все още е приоритет във външната политика на Вашингтон.

„Всяка държава трябва да взема предвид сложен набор от фактори", заяви Рубио пред журналисти вчера, когато беше попитан за покупките на руски петрол от Индия.

„Географските дадености са реалност. За някои държави е много трудно да осигурят енергия от алтернативни източници", добави той.

Индия внася над 85% от необходимия ѝ суров петрол, за да осигурява енергия за бързо развиващата се икономика.

Рубио ще пристигне в Мумбай от Самарканд, в Узбекистан, където вчера се среща с политически и бизнес лидери от Централна Азия.