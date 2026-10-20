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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23764112 www.24chasa.bg

Зеленски ще се срещне с колегата си Стуб в Осло

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АЛЕКСАНДЪР СТУБ

Президентът на Украйна Володимир Зеленски ще проведе днес среща с финландския си колега Александър Стуб в норвежката столица Осло, предаде Ройтерс. Новината съобщи лично Стуб.

Днес в Осло Зеленски ще се срещне и с норвежкия премиер Йонас Гар Стьоре, пише БТА.

По-рано днес Ройтерс съобщи, като се позова на свои източници, че специалният пратеник на американския президент Доналд Тръмп - Стив Уиткоф, се очаква да пътува тази седмица за Осло за нов кръг от преговори за прекратяване на войната в Украйна, като в разговорите ще участва и Зеленски. Зетят на Тръмп - Джаред Къшнър, също ще вземе участие, но чрез видеоконферентна връзка, заради заболяване.

Очаква се в дискусиите в Осло да се включат и Йонас Гар Стьоре, представители на групата Е4 - Великобритания, Франция, Германия и Полша, както и представители на ЕС и НАТО. След това Уиткоф ще отпътува за Русия, за да се срещне с президента Владимир Путин.

АЛЕКСАНДЪР СТУБ

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