Ученици и студенти на протест в Атина заради високите цени

Ученици и студенти ще протестират днес и утре в Атина.

Днес следобед в 18 ч. студентски организации ще направят палатков лагер на площада "Синтагма" пред сградата на парламента. Протестът е насочен срещу високата цена на живота и образованието, съобщава гръцкият в. "Прото тема", цитиран от БТА.

Утре в 12 ч. младежката организация на Гръцката комунистическа партия (ККЕ) организира протестна демонстрация на ученици в центъра на гръцката столица под лозунга "от Гърция до Франция се борим за държавно и безплатно образование".

"При всяко подобно събитие се готвим за най-лошото, тъй като могат да се появят групи, които биха искали да създадат проблеми между протестиращите и полицията", заяви тази сутрин говорителят на гръцката полиция Константина Димоглиду пред телевизия "Скай".

Димоглиду подчерта, че силите на реда няма да позволят да бъдат застрашени човешки животи. По думите й е възможно някои да искат да подражават на организаторите на протестите във Франция. Говорителят на полицията отбеляза, че съществува план за действие на силите на реда и няма притеснения, че има от чужбина пристигат групи, които да създават напрежение.