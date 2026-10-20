Синът на Пригожин наследи ЧВК "Вагнер", печели над 400 млн. долара от злато, оръжие и дрога

Синът на Евгений Пригожин е запазил и разширил бизнеса на частната военна компания (ЧВК) „Вагнер" в Централноафриканската република. „Уолстрийт Джърнъл" научи, че семейството печели над 400 милиона долара годишно от трафик на злато, оръжие и наркотици.

След смъртта на Евгений Пригожин, който организира пуч срещу Путин, но после се отказа сам, а по-късно загина в самолетна катастрофа, руските власти са поели контрола над ЧВК „Вагнер" и са създали „Африканския корпус" на Министерството на отбраната, който е имал за цел да контролира ЧВК в африканския регион.

Според „Уолстрийт Джърнъл" обаче синът на Пригожин, Павел, е успял да запази контрола над наемниците на „Вагнер" в Централноафриканската република (ЦАР) и да разшири бизнеса на баща си.

Според изданието, той е бил подпомогнат в това от президента на ЦАР Фостен-Аршанж Туадера, който е поискал от Кремъл да не заменя бойците на ЧВК „Вагнер" с персонал на руското Министерство на отбраната. Той е интегрирал наемниците на Пригожин в полицията, армията и разузнавателните звена на страната.

Общо около 500 наемници от "Вагнер" са базирани в столицата Банги. Според Wall Street Journal, те защитават президента, борят се с бунтовниците и печелят пари от добив на злато, трафик на наркотици и оръжия.

Пригожин контролира най-голямото златно находище в Централноафриканската република, което генерира 250 милиона долара годишно. Местните власти улесняват износа на злато, като етикетират добития метал като държавна собственост. През последните три месеца доставките са били пренасочвани през Беларус според журналисти.

Павел Пригожин също така държи значителна част от местния пазар на трамадол (синтетичен опиоиден аналгетик, използван в медицината за облекчаване на болка. Във високи дози действа като стимулант, което води до прякора му „кокаинът за бедните") и продава оръжия на бунтовнически групировки в Судан и Либия.

Частната военна компания "Вагнер" също произвежда водка и бира в Централноафриканската република.

Глобалната инициатива за борба с транснационалната организирана престъпност изчислява, че семейство Пригожин печели над 400 милиона долара годишно.

Експерти, интервюирани от Wall Street Journal, смятат, че споразумение с Кремъл би могло да помогне на Пригожин-младши да укрепи позициите си в Централноафриканската република. Изданието отбелязва, че групата притежава и радиостанции в ЦАР, които излъчват антизападна пропаганда, прославят президента Туадера и хвалят Русия.

Павел живее в Санкт Петербург, но редовно пътува до Банги, съобщава WSJ. По време на тези пътувания той отсяда в хотел Ledger Plaza, който на практика се е превърнал в щабквартира на ЧВК "Вагнер" в ЦАР. Територията на хотела се охранява от войници с автоматични оръжия и дори високопоставени държавни служители преминават проверки за сигурност, преди да се срещнат с Пригожин.

Павел е бил на 25 години по време на смъртта на Евгений Пригожин през август 2023 г. Той наследява цялото имущество на баща си, оценено на 12 милиарда рубли.

Пригожин-старши оставя след себе си и вдовица, две дъщери и майка си. Според завещанието му Павел е трябвало да им осигури „достоен живот". Позовавайки се на източник, Port съобщава, че нежеланието на Павел да сподели наследството си е довело до семеен конфликт.