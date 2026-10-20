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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23764216 www.24chasa.bg

Русия удари 4 товарни кораба край Дунав и Черно море

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Кораб в Черно море Снимка: Pixabay

Русия атакува 4 украински кораба през нощта. 3 са били ударени в украинското пристанище Рени на Дунав, а четвъртият е плавал през Черно море към Одеса. Това съобщи руското военно министерство в Телеграм.

Корабите на Рени са извършвали товаро-разтоварни операции по време на атаката, съобщава Maritime.bg. Нанесени са удари по пристанищна инфраструктура на дунавския терминал. Засега украинските служби не са съобщили за пострадали моряци.

Кремъл е атакувал и два логистични центъра в Хмелницки, Волинска област. Твърдението на министерството на отбраната е, че обектите са се ползвали са военни цели.

Освен това руските ПВО са прехванали и унищожили 136 дрона над областите Белгородска, Брянска, Воронежка, Калужка, Курска, Липецка, Орловска, Псковска, Рязанска, Смоленска, Тамбовска, Тверска и Тулска област, както и над Московски район, съобщава ТАСС, цитирана от БТА.

Кораб в Черно море Снимка: Pixabay

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