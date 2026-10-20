Гърция подготвя до 1000 евро помощ за храна преди Коледа

Гърция подготвя нова финансова помощ за домакинствата с ниски доходи. Първите плащания по програмата Market Pass се очакват преди Коледа 2026 г., като в определени случаи сумите могат да достигнат 1000 евро заради натрупани плащания със задна дата. Мярката представлява интерес и за българските граждани, които живеят и работят в страната.
Средната месечна помощ ще бъде около 60 евро, като окончателният размер ще зависи от критериите за допустимост и индивидуалните права на домакинствата.
Новият Market Pass предвижда предоставяне на ваучери за закупуване на хранителни продукти и стоки от първа необходимост.
За изпълнението на мярката са осигурени 400 милиона евро от европейски средства, които ще бъдат използвани в рамките на две години.
Българските граждани, които пребивават законно в Гърция са сред правоимащите, ако отговарят на условията на програмата. Засега обаче не са обявени окончателните критерии относно доходите, пребиваването и състава на домакинството.
Първото плащане се очаква преди коледните празници.
Посочените 1000 евро не са гарантирани за всички получатели. Размерът на помощта ще зависи от окончателните правила и периода, за който се начисляват плащанията.
Очаква се гръцките власти да публикуват допълнителна информация, от която ще стане ясно и при какви условия българските граждани, живеещи в Гърция, ще могат да се възползват от новата социална мярка.