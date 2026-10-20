Голяма сделка за пристанището в Кавала: Датският гигант A.P. Moller Capital придобива Euroports

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Мащабна сделка в европейския пристанищен сектор открива нови перспективи за пристанище „Филип II" в Кавала и товарните превози в Северна Гърция. Датската инвестиционна компания A.P. Moller Capital се е договорила да придобие мажоритарен дял в Euroports, която участва в управлението на търговското пристанище на Кавала.

Споразумението е обявено на 28 септември 2026 г., като окончателното приключване на сделката зависи от необходимите регулаторни одобрения.

Развитието привлича вниманието на транспортния сектор заради връзката на A.P. Moller Capital с датската група A.P. Moller, към която принадлежи и Maersk – един от най-големите световни оператори в морските контейнерни превози.

Euroports участва в управлението на търговското пристанище „Филип II" от януари 2025 г. в партньорство с гръцката компания GEK TERNA. Дейността се осъществява в рамките на 40-годишна подконцесия, която включва инвестиционна програма на стойност 36 милиона евро.

Сред предвидените дейности са модернизация на пристанищната инфраструктура, подобряване на условията за обработка на товари и развитие на търговските операции.

Euroports управлява мрежа от над 50 пристанищни терминала в Европа и Китай, през които годишно преминават повече от 70 милиона тона товари. Придобиването ѝ от A.P. Moller Capital може да разшири възможностите за привличане на международни клиенти и нови логистични партньорства.

Особен интерес предизвиква евентуалното отражение на сделката върху пристанището в Солун, където Maersk вече осъществява товарни операции и обслужва пазари в Балканския регион.

Според информация на гръцкото издание Reporter.gr на този етап не се предвижда пренасочване на съществуващи корабни линии на Maersk от Солун към Кавала, нито преразпределяне на товарните потоци между двете пристанища.

Инвестиционната компания A.P. Moller Capital има самостоятелна дейност и придобиването на Euroports не означава автоматична промяна в маршрутите на Maersk.

Развитието на пристанището в Кавала има значение и за България, тъй като Северна Гърция е важен транспортен коридор за търговията между Егейско море и балканските държави.

Евентуалното увеличаване на товарооборота и разширяването на логистичните услуги биха могли да създадат нови възможности за българските транспортни компании и предприятията, които използват пристанищата в Северна Гърция за международна търговия.

Засега обаче сделката не води до обявени промени в товарните маршрути. Очаква се след окончателното ѝ приключване да стане по-ясно какви ще бъдат бъдещите инвестиционни приоритети и възможностите за развитие на пристанище „Филип II" в Кавала.