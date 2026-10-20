Гърция влиза в ритъма на Париж и Милано: Масови протести и учителска стачка на 21 октомври

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Вълната от социално недоволство в Европа достига и Гърция. Учители, ученици, студенти и родители се подготвят за масови протести в Атина, Солун и Патра на 21 октомври. Основните искания са за повече средства за образование, по-високи заплати и подобряване на условията в училищата и университетите.

Протестните действия започват още днес, 20 октомври, със символичен палатков лагер на студенти на площад „Синтагма" в центъра на Атина. Предвиден е и концерт в подкрепа на исканията им.

Кулминацията се очаква в сряда, 21 октомври, когато от 12:00 часа пред Пропилеите в гръцката столица ще започне общообразователен протест с участието на ученици, студенти, родители и преподаватели.

Гръцката федерация на учителите в началното образование (ДОЕ) е обявила 24-часова национална стачка, а Федерацията на преподавателите в средното образование (ОЛМЕ) – тричасово спиране на работа.

Преподавателите настояват за попълване на свободните работни места в училищата, модернизация на материалната база, увеличение на възнагражденията и подобряване на условията на труд.

Студентските организации поставят акцент върху високите разходи за обучение и издръжка, недостига на общежития и необходимостта от допълнително финансиране на университетите.

Протестни демонстрации са насрочени и в Солун от 11:30 часа при паметника на Венизелос, както и в Патра от 10:30 часа на площад „Георгиу".

Гръцката полиция е в повишена готовност и подготвя засилени мерки за сигурност в големите градове. Очакват се временни ограничения на движението и затруднения в транспорта, особено в централните части на Атина и Солун.

Стачката може да наруши учебния процес в част от училищата в Гърция. Родителите, включително българските семейства с деца в гръцки училища, трябва да следят съобщенията на съответните учебни заведения.

За българските граждани, които живеят или пътуват в Гърция, е препоръчително да предвидят повече време за придвижване на 21 октомври, особено в районите на протестните шествия.