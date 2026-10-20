В кома ли е Ким Чен Ун? Китайски дисидент го обяви за мъртъв

Лидерът на Северна Корея Ким Чен Ун е в кома след мозъчен кръвоизлив. Такива слухове се появиха в социалните мрежи, където се твърди още, че диктаторът е бил откаран в китайска болница, за да се лекува.

Според в. "Сън" Ким е бил изведен от страната заради лошите условия в медицинските заведения в Пхенян. Твърди се, че Ким е бил откаран в Медицинския колеж „Пекин Юниън" в китайската столица, където му е било оказано спешно лечение.

За последен път севернокорейският лидер е бил забелязан на 11 октомври в музей на отбраната в Пхенян.

Анализаторът по въпросите на Северна Корея Бенедикт Роджърс заяви, че очаква режимът да публикува доказателства за доброто състояние на Ким на фона на непотвърдените твърдения за смъртта му – и добави, че подобни слухове са циркулирали и в миналото.

Опровержението на режима дойде бързо. Севернокорейската държавна медия публикува снимки на Ким Чен Ун, за които твърди, че са от понеделник. На тях лидерът е на изложение на дрехи за деца и жени. Автентичността на снимките обаче не е потвърдена, пише "Таймс оф Индия".

Слуховете за смъртта на Ким тръгнаха в социалните мрежи от Уанджун Се - китайски дисидент, живеещ в САЩ, свързван с Китайска демократична партия. В серия от постове в Екс Уанджун Се обяви севернокорейския лидер за мъртъв и заяви, че сестра му Ким Йо Чонг е поела управлението на страната. Ким Йо Чонг СНИМКА: Ройтерс

В пост от понеделник той пише:

"Слуховете за смъртта на севернокорейския лидер Ким Чен Ун циркулират от дни, но Ким Йо Чонг още не е направила изявление, за да ги отрече. Това индиректно потвърждава, че слуховете вероятно са истина. След смъртта му режимът не е наследен от дъщеря му Ким Чу-е, а властта е в ръцете на сестра му".

Твърденията на китайския дисидент обаче не са потвърдени нито от медицински документи, нито от свидетели. Той твърди още, че първо китайски лекари са пътували на 17 октомври до Пхенян, за да помогнат на диктатора, но състоянието му се влошило и се наложило той да бъде преместен в болница в Пекин.

Според Уанджун Се тялото на Ким Чен Ун е било върнато тайно в Северна Корея и режимът прикрива смъртта му. Китайският дисидент твърди още, че 9000 китайски войници са били изпратени в Пхенян заради опасения от "криза с наследяването на режима".

Здравето на Ким Чен Ун отдавна е повод за спекулации. Често се коментира наднорменото му тегло, а "Ню Йорк Пост" писа през септември, че лидерът тежи 140 кг и е предразположен към сърдечно-съдови заболявания заради затлъстяването си.

През годините е имало и много слухове, че е мъртъв, като последният такъв беше от 2020 г., когато диктаторът не се беше появявал публично няколко месеца.

Експертите смятат, че в случай на смърт на севернокорейския диктатор, неговата влиятелна по-малка сестра ще поеме властта, въпреки че по закон лидер трябва да стане дъщеря му.

Ким Йо Чонг вече разполага със значително влияние в режима, притежаващ ядрено оръжие, и се смята, че е дори по-безмилостна от по-големия си брат. Смята се, че Чонг ще вземе властта само временно, докато 13-годишната Ким Чу-е порасне достатъчно, за да оглави режима.