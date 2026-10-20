Липсваща капачка на резервоара може да е причинила катастрофата на британски военен самолет (Видео)

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Липсваща капачка на горивния резервоар е сред ключовите елементи в разследването на катастрофата на британски учебен самолет Hawk T2, който се запали при излитане и се разби в Северен Уелс. Двамата пилоти успяха да насочат машината далеч от сградите и да се катапултират, преди тя да падне и да избухне.

Капачката на горивния резервоар на британски военен самолет на стойност 20 милиона паунда (около 23 милиона евро) е била оставена незатворена или изобщо не е била поставена. Това са установили разследващите след катастрофата на учебен самолет Hawk T2 край военновъздушната база RAF Valley в Северен Уелс миналия месец, съобщава британският таблоид The Sun.

Според изданието липсващата капачка е „съществена част от разследването" на инцидента, при който самолетът се запалил по време на излитане, а впоследствие се разбил в земеделска земя в близост до жилищни сгради и каравани.

Очевидци наблюдавали с ужас как пламъци обхващат фюзелажа на машината, докато пилотите ускорявали по пистата. Когато екипажът забелязал пожара, самолетът вече бил набрал скорост и излитането не можело да бъде прекратено безопасно.

Видеозаписи показват как Hawk T2 се издига във въздуха, но започва да се накланя нагоре и надолу, създавайки риск от загуба на подемна сила и срив.

Пилотите успели да насочат самолета далеч от повечето сгради, преди да се катапултират. Машината останала във въздуха около 20 секунди, след което се завъртяла спираловидно и паднала в земеделски терен, само на няколко метра от къщи и каравани.

Двамата пилоти се приземили с парашути и получили леки наранявания.Според източник, цитиран от The Sun, липсващата капачка била сред първите установени обстоятелства при разследването.

„Едно от първите неща, които разследващите катастрофата установиха, беше, че липсва капачка на резервоара за гориво. В горивните отвори на реактивните самолети има клапани, които предотвратяват изтичането на гориво навън. Но това е доста лош показател за стандартите на работа и може да говори за по-сериозни проблеми", коментира източникът.

Друг събеседник на изданието подчертава, че безопасността е основен приоритет в авиацията.

„Този самолет изобщо не е трябвало да излита без капачката на резервоара. Можем само да се надяваме, че това е единичен случай. Но ако една капачка може да бъде оставена непоставена, какво друго може да се случи?", заявява той.

Засега не е установено окончателно дали липсващата капачка е причинила пожара. Обстоятелствата около инцидента продължават да се изясняват.Hawk T2 е изпълнявал така наречения изпитателен полет след извършени ремонтни дейности. Инцидентът е станал на 3 септември във военновъздушната база RAF Valley в Северен Уелс.

Кадри от излитането показват как самолетът се запалва, докато пилотите увеличават скоростта си по пистата.

Командирът на авиобазата RAF Anglesey, капитан от авиацията Гез Къри, заяви, че пилотите са насочили машината „далеч от населените райони", преди да се катапултират.

„Самолетът вероятно е бил насочен към място, което пилотът е смятал за открит терен, за да избегне застроени райони и хора на земята", обясни той.

Решението на екипажа обаче предизвика въпроси сред някои авиационни експерти, които поставиха под съмнение защо самолетът не е бил насочен към морето.

От британските военновъздушни сили съобщиха, че двамата пилоти са в „изключително добро настроение" и се очаква да се възстановят напълно.След катастрофата Кралските военновъздушни сили на Великобритания приземиха целия си флот от самолети Hawk, включително учебните Hawk T2 и по-старите машини T1, използвани от пилотажната група Red Arrows.

Полетите бяха възобновени на 8 октомври.

Поддръжката на британските самолети Hawk се извършва от частната компания Babcock по десетгодишен договор с Министерството на отбраната, подписан през 2022 г.

Преди катастрофата флотът е включвал 27 самолета. След загубата на разбилата се машина броят им е намалял до 26.

Самолетите обичайно се зареждат с гориво чрез маркуч под високо налягане, който се свързва с отвор от долната страна на фюзелажа. Според информация на The Sun липсващата капачка е била част от отделен отвор за гравитационно зареждане с гориво.Британският флот от Hawk T2 от години е съпътстван от проблеми с двигателите Rolls-Royce и техническата поддръжка.

През 2023 г. началникът на щаба на Кралските военновъздушни сили по онова време, главният маршал от авиацията сър Рич Найтън, отправи остра критика към произведените във Великобритания самолети.

„Днес не получаваме от Hawk това, от което се нуждаем", заяви той.

Найтън допълни, че има сериозни проблеми с двигателите и поддръжката.

„Честно казано, бих искал да заменим Hawk T2 възможно най-скоро, за да осигурим по-подходяща и по-надеждна подготовка на пилотите, без да се налага да ги изпращаме в чужбина", посочи той.

Британското правителство обаче все още не е избрало заместник на Hawk T2.

Междувременно единствената британска компания, която предлага бърза алтернатива на самолета, е влязла в процедура по несъстоятелност през май. Като причина са посочени „продължаващите забавяния на британския инвестиционен план за отбраната".

Появиха се и твърдения, че обучението на пилоти за управление на бързи реактивни самолети в базата RAF Valley е в състояние на „пълен хаос". Според тези твърдения наземните екипи са под постоянен натиск да приключват ремонтите възможно най-бързо заради недостига на Hawk с изправни двигатели.

Разследването на катастрофата трябва да изясни какво е довело до пожара при излитането и дали пропуск при подготовката или поддръжката на самолета е допринесъл за инцидента.