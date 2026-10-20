310 са ранени от началото на протестите в Албания преди седмица, разрушенията продължават

Общо 310 души, включително 191 полицаи, са били ранени от началото на протестите в Албания на 13 октомври досега. Към момента само двама от тях са в болница, където са подложени на необходимите изследвания. Сред ранените е и гръцки журналист, за чийто живот няма опасност.

Това съобщи албанският информационен портал „Шчиптаря", като се позова на албанското здравно министерство, цитиран от БТА.

"Албания практически е на ръба на гражданска война", коментира хърватският премиер Андрей Пленкович, съобщава ХИНА.

По информация на „Шчиптаря" през вчерашния седми ден на протестите демонстранти са се събрали, както и предни дни, пред албанското Министерство на образованието в Тирана. Протестът е продължил десет часа. По-късно са регистрирани нападения с камъни срещу полицията, която е отговорила със сълзотворен газ, както и срещу сградата на Апелативния съд в албанската столица. Група маскирани участници в демонстрациите са счупили прозорците на съда, разбили са входната му врата и са влезли вътре, докато в сградата е имало служители. За нападението на място са арестувани петима демонстранти, сред които един непълнолетен, а други 15 се издирват.

„Шчиптаря" отбелязва, че вчера служители на реда са патрулирали в различни части на Тирана с цел предотвратяване на масови струпвания, проверявали са чантите на младежи за непозволени предмети и са неутрализирали нападенията незабавно. Съобщава се, че протестиращи са били съпроводени от колони полицейски коли с пуснати сирени по един от главните булеварди в центъра на Тирана.

По-късно полицията отново е била нападната с дъжд от изстреляни пиротехнически средства и коктейли „Молотов", като срещу служители на реда са използвани и лазери, които да ги заслепят.

Демонстранти са били задържани в двора на православната църква „Възкресение Христово" в центъра на града, което предизвика реакция от страна на храма с призив за дистанциране от насилието, решаване на конфликтите чрез диалог и уважение към светите места.

След десет часа протестът приключи пред сградата, в която се помещава кабинетът на премиера Еди Рама. Събралите се пред нея лица протестираха мирно и не носеха маски, отбелязва порталът. Съобщава се, че по време на вчерашния протест демонстранти са хвърляли фалшиви банкноти от 2500 евро пред кабинета на Рама, за да иронизират обещанието на албанското правителство да компенсира служители на реда с тази сума. Предложението беше одобрено снощи с решение на албанския Министерски съвет, като добавката ще получат общо 2750 полицаи, съобщават албанските медии.

От албанската Спешна помощ излязоха с изявление след появили се в социалните мрежи твърдения, че линейка е превозвала цивилни полицаи до едно от местата, където е имало група протестиращи, информира още „Шчиптаря". От Спешната помощ отрекоха твърденията и заявиха, че лекуват и транспортират единствено пациенти.

Протестиращите студенти, които поведоха кампания с цел оставката на премиера Еди Рама, обвиняват властта в корупция и пренебрегване на образованието. Демонстрациите им следват месеци на мирни протести срещу продажбата на девствена част от албанското крайбрежие за строителството на курорт, свързван с Джаред Къшнър, зет на американския президент Доналд Тръмп. Студентските протести, които започнаха на 13 октомври в Тирана, са белязани от сблъсъци с полицията, а демонстранти запалиха правителствени сгради и банки и нанесоха щети на публична и частна собственост.

Рама обвини Русия, Иран, крайнолявото движение „Антифа", политически и религиозни екстремисти, както и лидера на опозиционната Демократическа партия Сали Бериша, като част от сложна мрежа за влияние, която подстрекава протестите в страната с цел предизвикване на насилие и разпространяване на дезинформация.